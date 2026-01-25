Le elezioni si sono tenute mercoledì scorso alla scuola media Gola

Tre i candidati per la carica di sindaco dei ragazzi e delle ragazze: l’insediamento avverrà a febbraio durante un Consiglio comunale dei “grandi”

OLGIATE MOLGORA – Greis Bulku è la nuova sindaca dei ragazzi e delle ragazze di Olgiate Molgora. La proclamazione è avvenuta mercoledì pomeriggio al termine di una giornata ricca di emozioni e suspense culminata con lo scrutinio dei voti.

Tre le liste presentate, con tanto di candidati sindaci, consiglieri e slogan. La 2^ A ha candidato infatti Greis Bulku scegliendo come motto l’incisivo “Lasciamo delle impronte”, mentre la 2^ B, guidata da Martina Crotti, ha optato per la frase “Stare insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”. Infine, la 2^C, con candidato sindaco Robert Vlonga, ha puntato su “Conoscere e crescere collaborando”.

Non meno importante è risultato essere il programma elettorale condito con richieste contingenti (cibo migliore nella mensa, installare i canestri e la rete da pallavolo in palestra), desideri più o meno originali (dai giri in bicicletta al pattinaggio sul ghiaccio, passando per le tende nelle classi, le giornate in famiglia a scuola e l’invito al sindaco a tenere un laboratorio artistico aperto a tutte le classi) e azioni concrete per la comunità (organizzare nuovamente Plastic free, aggiungere cestini in giro per la città, mettere fontanelle con acqua potabile, costruire nuove piste ciclabili e aggiungere più alberi). Senza dimenticare la solidarietà (andare in case di riposo per aiutare gli anziani, organizzare una gita alla casa dei ragazzi e attività con La casa di Sofia) e il tempo libero con la proposta di organizzare qualche gita al mercato, la festa pubblica per Natale e delle giornate speciali (senza auto, banchetti con cibi di altre culture).

Alle votazioni hanno preso parte gli studenti di tutte le classi, recandosi nei seggi allestiti al piano terra.

Alle 16, all’uscita da scuola, sono stati resi noti gli esiti delle votazioni. Presenti, insieme agli studenti, ai docenti capitanati dalla professoressa Arianna Redaelli, referente del progetto e alle volontarie del Comitato Genitori, anche il sindaco Giovanni Battista Bernocco, accompagnato dal vice Matteo Fratangeli e dall’assessore Paola Colombo.

A ottenere il maggior numero di preferenze, pari al 48%, Greis Bulku di 2^ A, eletta così neo sindaca dei ragazzi e delle ragazze. Al suo fianco avrà, come vice sindaci, Robert Vlonga e Martina Crotti. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze resterà in carica per un anno e mezzo e risulta completato con i consiglieri Christian Galbusera, Samuele Villa, Sofia Zaglou, Tommaso Cogliati, Gregorio Colombo, Cecilia Ferrario, Federico Bonfanti, Elisa Ionella Mihali e Lorenzo Di Grandi.

L’insediamento ufficiale sarà a febbraio, durante una seduta del consiglio comunale dei “grandi”.