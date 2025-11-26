Olgiate Molgora. “Il filo del tempo”, tre generazioni in passerella tra memoria e creatività

Una sfilata che trasforma la moda in racconto di vita e comunità

OLGIATE MOLGORA – Nei giorni scorsi, presso la Casa Famiglia di Olgiate Molgora, si è tenuta la sfilata di moda “Il filo del tempo”, un evento speciale che ha trasformato la passerella in un vero e proprio racconto di vita, memoria e creatività.

La manifestazione ha messo in scena tre generazioni unite dalla passione per l’arte del cucito: una nonna, la figlia e la nipote. “Attraverso abiti e accessori hanno intrecciato storie personali e familiari, dimostrando come la moda possa diventare un linguaggio di affetto e continuità” spiega Erika Lupo, coordinatrice della struttura socio-sanitaria gestita da Project Life.

In particolare, la sfilata si è articolata in tre momenti distinti: La memoria e la creazione, con gli abiti realizzati dalla residente, espressione di una passione coltivata sia prima dell’ingresso in RSA sia all’interno della struttura, dove continua a fiorire ogni giorno; L’eleganza nei dettagli, con gli accessori ideati e realizzati dalla figlia, che ha raccolto l’eredità creativa materna reinterpretandola con delicatezza e dedizione; Il futuro in passerella, con le creazioni della nipote, oggi professionista nel mondo della moda e collaboratrice della maison Hermès, che ha trasformato la tradizione familiare in una carriera internazionale.

L’evento non ha mostrato solo abiti, ma ha narrato una storia di famiglia e di comunità. Operatori e familiari hanno partecipato con entusiasmo, sfilando, suonando e illuminando il pomeriggio, trasformando la giornata in un autentico inno alla bellezza e alla vita.

“Con ‘Il filo del tempo’ la Casa Famiglia di Olgiate Molgora ha voluto dimostrare che la moda, quando nasce dal cuore, non segue le stagioni, ma lascia tracce indelebili nel tempo” conclude Erika Lupo.