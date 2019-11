Olgiate Molgora, iniziati gli interventi di pulizia dei torrenti

Stanziati 25mila euro per gli interventi di pulizia

I lavori dureranno un paio di settimane e riguardano diverse zone del paese

OLGIATE MOLGORA – Mantenere i torrenti e le aree limitrofe in ordine e pulite al fine di evitare problemi in caso di calamità naturali. E’ iniziata oggi, lunedì, la maxi operazione di pulizia dei torrenti per la quale l’amministrazione comunale ha stanziato una spesa complessiva di 25mila euro. “Avevamo messo a bilancio nel 2018 questa somma – puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Fratangeli – I lavori riguarderanno la pulizia e l’arginatura del torrente Bevera nell’ultimo tratto di Olgiate vicino alla provinciale e la rimozione dei sedimenti del torrente Corna vicino alle cascine dell’Area Nava”.

Lavori per circa due settimane

Previsti degli interventi anche a Pianezzo sotto il ponte al confine con Merate, sotto ponticello di Stalli, in zona Monticello sul Molgoretta al confine con Santa Maria Hoè, nonché il consolidamento delle sponde al confine con Brivio in via per Brivio e altri piccoli interventi a Monticello e Molino Spagnolo”. I lavori dureranno, tempo permettendo, un paio di settimane.