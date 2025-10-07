Olgiate Molgora: partono i lavori per la riqualificazione della rete idrica e fognaria di San Zeno

L’intervento riguarda le strade collegate a via Cantù: Monastirolo, Olcellera, Borlengo e Montale

“Questo importante intervento dimostra l’attenzione della società verso il nostro territorio”

OLGIATE MOLGORA – Con l’inizio di ottobre, Lario Reti Holding ha avviato i lavori per il rifacimento della rete idrica nella frazione di San Zeno, nel comune di Olgiate Molgora, interessando sia l’acquedotto sia la fognatura. L’intervento interessa in particolare le strade che si collegano a via Cantù: via Monastirolo, via Olcellera, via Borlengo e via Montale.

Da Lario Reti Holding spiegano l’obiettivo del progetto: “Si intende risolvere le criticità della rete fognaria esistente e garantire una gestione più efficiente e sostenibile delle acque reflue, separando la rete precedentemente mista in due condotte distinte: la rete bianca, destinata allo smaltimento delle acque meteoriche, e la rete nera, riservata esclusivamente ai reflui fognari”.

“Questo importante intervento, che si aggiunge a quello interamente finanziato dal Comune e anch’esso realizzato da Lario Reti per la riqualificazione di via Monastirolo, dimostra l’attenzione della società verso il nostro territorio – dichiara il Sindaco Giovanni Battista Bernocco – Grazie a una programmazione efficace, la collaborazione con Lario Reti permetterà di coordinare i lavori dei sottoservizi con l’asfaltatura di via Montale. È prevedibile qualche disagio per i residenti nei prossimi mesi, ma i benefici saranno evidenti: miglioramento del servizio, riduzione delle perdite della rete, minore rischio di allagamenti e riqualificazione complessiva della viabilità”.

Il progetto prevede il rinnovo di numerose tubazioni, con la posa di circa 1.300 metri di nuove condotte in PVC per la separazione della rete fognaria. Verranno inoltre installate circa 30 camerette di ispezione, per agevolare le operazioni di manutenzione e il monitoraggio della rete.

Parallelamente, è stata condotta un’analisi approfondita della rete acquedottistica, a seguito delle significative perdite idriche registrate negli ultimi anni, spesso attribuibili al deterioramento e alla vetustà delle tubazioni esistenti.

In concomitanza con i lavori sulla fognatura, sarà quindi intervenuto anche sull’acquedotto, attraverso la sostituzione e l’estensione delle condotte per un totale di 500 metri. Saranno inoltre installate due saracinesche per un migliore controllo del flusso e un idrante soprasuolo, a garantire la disponibilità di acqua in caso di emergenze.

Per entrambe le reti, fognaria e acquedottistica, il progetto prevede anche il rifacimento degli allacciamenti alle utenze private in tutti i tratti interessati.

L’intervento, del valore complessivo di 1.250.000 euro, sarà completato entro la primavera 2026, contribuendo alla riqualificazione della rete idrica e fognaria del territorio. Al termine dei lavori, dopo il consueto periodo di assestamento del fondo stradale, seguirà il ripristino definitivo degli asfalti.