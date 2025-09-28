Olgiate Molgora. PlasticFree: “Insieme per un futuro più pulito e consapevole”

L’impegno di cittadini e istituzioni per trasformare ogni angolo del pianeta in un giardino pulito

200 kg di rifiuti raccolti

OLGIATE MOLGORA – “A noi, piccole ‘gocce’, piace immaginare un futuro in cui ogni persona custodisca ogni angolo del pianeta con la stessa cura e dedizione con cui protegge il proprio giardino”, così sottolineano i volontari di PlasticFree.

“Forse la nostra generazione non vivrà abbastanza a lungo per vedere questo cambiamento compiersi completamente, ma il solo pensiero che noi, ‘raccoglitori di inciviltà altrui’, abbiamo potuto contribuire a seminare questo cambiamento è già motivo di grande soddisfazione” dichiarano i collaboratori.

Oggi, grazie all’impegno dei volontari, alla referente PlasticFree Ornella Pozzoni, al consigliere comunale Rodolfo Pan e al vice sindaco Matteo Fratangeli, presenti all’evento, a Olgiate Molgora sono stati raccolti ben 200 kg di rifiuti.

“Il vetro rimane il protagonista tra i materiali più trovati, un segnale chiaro di quanto sia importante continuare a sensibilizzare sull’importanza del riciclo e della raccolta differenziata – prosegue Ornella Pozzoni – Un sentito ringraziamento va ai volontari, all’Amministrazione comunale di Olgiate Molgora e a Silea SPA per il prezioso supporto e per il materiale fornito, fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa”.