L’obiettivo è promuovere gli acquisti nei negozi e nelle attività del paese

E’ necessario conservare gli scontrini degli acquisti effettuati nei negozi aderenti dal 1° dicembre al 6 gennaio

OLGIATE MOLGORA – Torna la lotteria di Natale per sostenere e promuovere il commercio locale. Anche quest’anno il Comune di Olgiate Molgora rilancia l’iniziativa che premia chi sceglie di fare acquisti nelle attività del paese durante le festività, coinvolgendo negozi e clienti in un concorso a premi.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio, acquistando nei negozi aderenti sarà possibile accumulare scontrini e partecipare all’estrazione. Per ogni 100 euro di spesa complessiva, anche sommando più ricevute, si riceverà un biglietto della lotteria, da ritirare portando gli scontrini in biblioteca.

I premi saranno messi a disposizione direttamente dagli esercenti che hanno aderito all’iniziativa, pensata per dare visibilità alle attività del territorio e incentivare i cittadini a rivolgersi ai negozi di vicinato durante il periodo natalizio.

L’estrazione è in programma il 14 gennaio.