Olgiate, musica benefica in Villa con l’orchestra Stoppani in musica

Appuntamento venerdì 18 ottobre a Villa Sommi Picenardi

Protagonista del concerto l’orchestra Stoppani in musica insieme al chitarrista Giuseppe Fusi

OLGIATE MOLGORA – Musica e solidarietà saranno le protagoniste del concerto in programma venerdì 18 ottobre nella splendida cornice di Villa Sommi Picenardi. L’iniziativa porta la firma della cooperativa sociale Solleva e dell’associazione Asd Equilibri (sezione Unendo) di Cornate d’Adda che hanno deciso di raccogliere fondi in favore dei progetti portati avanti con successo dal sodalizio in favore dei bambini con disabilità. Il concerto vedrà salire sul palco gli oltre quaranta musicisti dell’orchestra Stoppani in musica insieme al chitarrista Giuseppe Fusi.

Al pubblico verrà proposto un programma musicale ricco e variegato con brani noti e conosciuti come The Avengers, Game of Thrones, Alice in Wonderland, Queen on stage, Coldplay classics, ovvero il medley dei più grandi successi di una delle più popolari pop-rock band degli ultimi vent’anni. Il concerto è ingresso gratuito. Verranno raccolte delle offerte per sostenere i progetti rivolti ai bambini con disabilità portate avanti dalla sezione Unendo dell’associazione Equilibri.

“Dopo il riscontro più che positivo avuto con il campus estivo organizzato a Cornate d’Adda, vorremmo riuscire a dare continuità a questi progetti” – spiegano dal sodalizio cornatese . Ai nastri di partenza c’è già l’iniziativa Unendo Karate che vuole rappresentare un’occasione di condivisione e crescita psicofisica per tutti, soprattutto per i più giovani, dando ad ogni bimbo un’occasione di confronto con se stessi e con gli altri in un contesto ludico-motorio strutturato in modo estremamente flessibile, che conservi l’aspetto ricreativo dello sport , senza trascurare il rigore educativo che contraddistingue il karate come “disciplina del rispetto” per eccellenza. Il corso, che avrà inizio a novembre e si svolgerà fino a giugno, verrà tenuto dalla maestra Manuela Pancaro. Sergio Cavallo è invece il responsabile del progetto mentre Oscar Molteni è il referente per le relazioni con le istituzioni e le scuole.