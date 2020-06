Olgiate non rinuncia al saluto agli studenti: cerimonia in tutta sicurezza al parco

L’amministrazione comunale ha invitato gli studenti di quinta elementare per il saluto di fine anno

Il plauso del sindaco e della dirigente scolastica per l’anno scolastico “speciale” affrontato: “Avete guadagnato in tenacia e spirito critico”

OLGIATE – Diploma e medaglia per aver concluso, in un anno decisamente anomalo, il percorso di studi della scuola primaria Manzoni. Sono stati gli alunni di quinta elementare i protagonisti della cerimonia di saluto andata in scena questa mattina, sabato, al parco pubblico di viale Sommi Picenardi.

Un’iniziativa insolita e originale con cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Battista Bernocco, ha voluto salutare i ragazzi che a settembre inizieranno il percorso alle scuole medie. Opportunamente studiata e calibrata per rispettare le norme sul contenimento dell’epidemia da coronavirus, la cerimonia ha visto partecipe anche la dirigente scolastica Chiara Ferrario, invitata dal Comune a prendere parte a una tradizione, quelle del saluto ai ragazzi ormai diventati grandi, consolidata e apprezzata da parte di alunni, insegnanti e famiglie. Presenti anche l’assessore all’Istruzione Paola Colombo e la consigliera Piera Quinto.

Ogni ragazzo si è infatti seduto sui fiori realizzati, con cuscini e tessuti, dallo stesso sindaco e ha poi ricevuto, uno alla volta, l’attestato di conclusione del ciclo di studi della primaria e la medaglia. “Abbiamo voluto darvi lo stesso la medaglia di solito legata ai giochi sportivi che quest’anno non abbiamo potuto organizzare – ha spiegato Bernocco – . Del resto questo è stato un anno speciale e voi siete stati bravissimi a rimettervi in gioco con la didattica a distanza e le lezioni da casa. Non so come avrei fatto io al vostro posto a sbrigarmela con il computer”.

Un plauso arrivato anche dalla dirigente scolastica: “Magari avrete da recuperare qualche nozione di matematica o di italiano, ma avete sicuramente guadagnato in tenacia, impegno e senso critico”. Presente alla cerimonia anche il sindaco dei ragazzi Riccardo Strigiotti che insieme al collega senior ha poi distribuito medaglie e diplomi.