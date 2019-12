Olgiate, nuova scuola media: a breve il bando per la progettazione

L’amministrazione comunale ha stanziato 150mila euro per la progettazione

La nuova scuola media, dal costo di 4 milioni di euro, punta a essere un edificio polifunzionale

OLGIATE MOLGORA – Va avanti il progetto di realizzazione della nuova scuola media in via Mirasole. L’amministrazione comunale ha infatti approvato nel corso della seduta di Giunta del 30 novembre il capitolato tecnico relativo alla progettazione definitiva dell’intervento. “Non vogliamo perdere tempo e vogliamo farci trovare pronti quando arriveranno i fondi regionali” commenta convinta l’assessore all’Istruzione Paola Colombo ricordando come nell’ultimo consiglio comunale siano stati anche stanziati 150mila euro per la progettazione di un intervento il cui costo complessivo ammonta a circa 4 milioni di euro.

Olgiate è 17esimo al bando

Una cifra importante e imponente che il Comune conta di poter coprire attingendo ai contributi messi a disposizione dal bando per l’edilizia scolastica, a cui Olgiate ha partecipato classificandosi a un lusinghiero 17esimo posto con un punteggio di 78,25. Punti che verrebbero incrementati di ulteriori 5 con la presenza di una progettazione definitiva dell’opera. “Siamo abbastanza certi di rientrare negli investimenti visto l’ottima posizione raggiunta in graduatoria. Voglio ricordare che non si tratta semplicemente della realizzazione di una nuova scuola media, ma di un edificio che, una volta costruito, si caratterizzerà come polo socio- culturale potendo ospitare anche un auditorium e la biblioteca”.

La nuova scuola resterà in via Mirasole

La nuova scuola avrà sede sempre in via Mirasole: “Ci siamo a lungo confrontati su quale potesse essere la location più idonea una volta scartata, a causa degli eccessivi costi, l’ipotesi di mettere mano all’edificio esistente, costruito negli anni Sessanta. Abbiamo così valutato l’idea di realizzarla nelle cascine dell’Area Nava sottoposte però a stringenti vincoli da parte della Sovraintendenza e anche nell’ex filanda di Monticello, che è però di proprietà privata. Ma poi abbiamo preferito l’attuale sede per la sua accessibilità e centralità”.

Da sempre in prima linea per ciò che concerne le scuole, l’assessore sottolinea come siano ormai diventati troppi i “problemi” evidenziati al plesso scolastico dallo scorrere inesorabile del tempo.

Un progetto innovativo

“Grazie al lavoro svolto dal comitato genitori e all’attenzione che non è mai mancata su questo tema, si è sempre cercato di rendere la scuola bella e accogliente. Ci sono però dei “nei”, come la presenza di amianto sul tetto a cui non si può rimediare se non attraverso la rimozione”. Da qui l’idea di pensare a un progetto innovativo che tenesse conto anche delle nuove normative a livello antisismico. Convinti della bontà di un sogno che vuole diventare presto realtà l’amministrazione comunale ha partecipato anche al bando Buona scuola, classificandosi al 17esimo posto. Ora il Comune ha inviato tutte le carte in Provincia che provvederà, in qualità di stazione unica appaltante, al bando per la progettazione.