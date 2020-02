Olgiate, nuova scuola media: la Regione stanzia i 3 milioni di euro

Il Comune è ai primi posti della graduatoria pubblicata dalla Regione

Venerdì pomeriggio incontro con i genitori i cui figli a settembre inizieranno la scuola secondaria di primo grado

OLGIATE – Manca l’ultimo passo ufficiale, ovvero la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Ma il sogno di ricevere un finanziamento di 3 milioni di euro tramite i cosiddetti mutui Bei è ormai a portata di mano. Qualche giorno fa la Regione Lombardia ha infatti pubblicato il decreto relativo alla programmazione 2018-2020 in materia di edilizia scolastica. E il Comune di Olgiate appare nei primissimi posti della classifica dei Comuni destinatari dei contributi. “Abbiamo compiuto un altro decisivo passo in avanti – commenta soddisfatta l’assessore all’Istruzione Paola Colombo -. Anche perché siamo pure saliti in graduatoria passando dal 15esimo (al netto di due Comuni presenti nella classifica ma destinatari di risorse del 2018, ndr) all’ottavo posto. Voglio sottolineare che questo è un traguardo raggiunto grazie agli uffici comunali e grazie all’ottimo lavoro di squadra compiuto. Passo dopo passo stiamo portando avanti una sfida che non è ancora finita”.

Oggi incontro con i genitori

Questo pomeriggio, venerdì, alle 17 l’amministrazione comunale incontrerà insieme al dirigente scolastico Chiara Ferrario i genitori degli alunni che a settembre inizieranno la prima media. “Spiegheremo loro, alla luce anche degli ultimissimi aggiornamenti, dove stiamo andando e che percorso stiamo intraprendendo”. Convinta della necessità di accelerare i tempi di realizzazione della nuova scuola (che troverà sede al posto dell’attuale con il temporaneo trasferimento degli alunni molto probabilmente alla scuola primaria, utilizzando le ali laterali del plesso), l’amministrazione comunale si è già interfacciata con la Provincia, stazione unica appaltante, per il bando per la progettazione della nuova scuola media. “Settimana prossima dovrebbe riunirsi la commissione per vagliare le candidature arrivate. Speriamo quindi di poter compiere a breve un altro decisivo passo”.

Già fatto il bando per l’incarico della progettazione

L’assessore non vuole perdere neanche un minuto. “L’attuale scuola avrebbe bisogno di interventi di miglioramento. Penso all’abbattimento delle barriere architettoniche o al posizionamento di un ascensore. Lavori su cui abbiamo temporeggiato in attesa della costruzione della scuola nuova che ora sembra davvero più vicina”. Per Colombo il nuovo plesso dovrà essere davvero una scuola del futuro, capace di rispondere alle esigenze non solo di studenti e docenti, bensì dell’intera popolazione.