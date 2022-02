La giornata ecologica si è tenuta ieri, domenica, in paese

Tra i rifiuti abbandonati moltissimi gratta e vinci

OLGIATE – Bottiglie di vetro, lattine, mascherine, cartacce e tanto altro. Sono stati più di 200 i chili di rifiuti raccolti nella prima giornata ecologica del 2022 organizzata ieri, domenica, dal Comune di Olgiate Molgora in collaborazione con l’associazione Plastic Free e con il prezioso aiuto dei Green Boys di Brivio.

I volontari hanno passato al setaccio le aree comprese tra la piazza e il parcheggio della Stazione, via Roma, via Fabbricone, via Carpi, via Vittorio Veneto, via Papa Giovanni, via alla Chiesa, via del Centenario, passando in rassegna anche il parcheggio del cimitero a San Zeno e l’area della scarpata di Rfi in Via Olcellera.

“Tra i rifiuti più frequenti gettati a terra abbiamo trovato i biglietti del gratta e vinci” puntualizza il vice sindaco Matteo Fratangeli ieri presente all’appuntamento ecologico insieme ai consiglieri Giovanna Fumagalli, Aldo Colombo (per la maggioranza) e Andrea Martena (per la minoranza). “Ci è venuto spontaneo rivolgerci a chi, dopo aver acquistato un gratta e vinci, non ha nemmeno la coscienza di gettarlo nel cestino: ma quante volte vuoi perdere nella vita?”.

Una domanda diretta che punta a colpire, nella testa e nell’animo, le ancora troppe persone che non sembrano avere la consapevolezza, né tantomeno avvertire la responsabilità di tenere pulito l’ambiente che li circonda.