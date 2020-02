Olgiate, operativa la rotonda in via Pilata

L’intervento rientra tra i provvedimenti presi dall’amministrazione comunale per mettere in sicurezza via Pilata

OLGIATE MOLGORA – E’ operativa da qualche giorno la nuova rotatoria realizzata in via Pilata all’altezza dell’intersezione con via Aldo Moro. Per ora delimitata con i new jersey, tipici da cantiere, la francesina rientra tra gli interventi legati alla riapertura a doppio senso di circolazione, dopo più di 7 anni, di via Pilata. Una decisione che l’amministrazione comunale ha preso d’accordo con i residenti, preoccupati anche dall’incremento di traffico che la riapertura a doppio senso della via avrebbe comportato.

A puntualizzare i motivi è lo stesso sindaco Giovanni Battista Bernocco: “Siamo convinti che questo tratto di strada andava messo più in sicurezza rallentando la velocità delle auto in transito lungo via Pilata. Bisogna tenere conto che in via Aldo Moro aprirà anche il Presst, presidio socio sanitario, con un incremento quindi di traffico. Non solo, ma registriamo spesso purtroppo il problema dei camion che vengono erroneamente dirottati lungo via Pilata dai navigatori satellitari, salvo poi accorgersi di non poter più proseguire per via della ristrettezza della strada. Con la rotonda sarà quindi possibile effettuare manovra in sicurezza”. L’intervento di realizzazione della rotatoria si concluderà con la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo via Pilata per mettere in sicurezza i pedoni.