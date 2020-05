Olgiate, operazione sentieri puliti con il gruppo antincendi boschivi

Dopo il lockdown nazionale, i volontari sono tornati al lavoro e hanno iniziato dall’opera più impegnativa

Un mercoledì di lavoro per ripulire da erbacce e rovi la scalinata che da Porchera porta a Monasterolo attraverso gli antichi terrazzamenti

OLGIATE – Sono già tornati al lavoro i volontari dell’associazione Antincendi Boschivi di Olgiate Molgora. Dopo lo stop forzato alle attività dovuto al lockdown nazionale, mercoledì alcuni esponenti del gruppo hanno ricominciato infatti le attività di pulizia dei sentieri. E hanno iniziato dall’opera più impegnativa: la scalinata che da Porchera, attraverso gli antichi terrazzamenti, porta a Monasterolo. Il primo intervento di pulizia, giusto per togliere le erbacce e le foglie secche residui del passato inverno e della surreale primavera. Prossimamente si metterà mano alla sistemazione dei gradini nella parte alta. Domenica 24 i volontari saranno impegnati nella pulizia delle mulattiere comunali, per consentire un più piacevole cammino ai tanti escursionisti che di questi tempi lì vanno per una boccata di aria pura.

ALTRE IMMAGINI