Olgiate, otto anni di gestione Lionsport per il centro sportivo: più servizi, sicurezza e inclusione

Il centro sportivo è stato affidato per 8 anni a Gestiolimpia (Lionsport) al canone annuo di 13.950 euro

Soddisfatta l’assessora Colombo: “E’ un progetto importante basato su sei pilastri fondamentali tra cui il sostegno alle famiglie, l’inclusione e la promozione di nuovi sport”

OLGIATE MOLGORA – Otto anni di gestione, un’offerta sportiva più ampia, maggiore attenzione alla sicurezza e una serie di iniziative pensate per coinvolgere famiglie, giovani, anziani e persone con disabilità. È il progetto presentato venerdì 30 ottobre in Consiglio comunale dall’assessora allo Sport Paola Colombo per illustrare il futuro del centro sportivo comunale, affidato a Gestiolimpia (Lionsport) per il periodo 2026-2034.

“E’ un progetto importante per la comunità, basato su sei pilastri fondamentali: il forte sostegno alle famiglie, l’attenzione all’inclusione sociale, la promozione di nuovi sport, l’attenzione alla sicurezza, la sostenibilità e le garanzie economiche” ha rimarcato l’assessora in aula, rimarcando l’offerta di un canone annuo di 13.950 euro, superiore alla base d’asta di 13.500 euro. “La società che si è aggiudicata la gestione del centro è fortemente legata al territorio sin dal 2019 e ha raccolto il testimone dalla Polisportiva Aurora, proponendosi in continuità seppur con delle spinte di innovazione”.

Tra la linee guida perseguite, la maggior attenzione alla sicurezza con un presidio fisico della struttura per almeno 12 ore al giorno, con apertura e chiusura garantite, e un servizio bar attivo per altrettante ore, affidato a un’impresa locale. A questo si aggiungeranno una nuova rete di videosorveglianza interna ed esterna, attiva 24 ore su 24 e senza punti ciechi, e un sistema di reperibilità continua del responsabile, con intervento sul posto entro 15 minuti in caso di emergenza.

Si punterà anche all’ampliamento dell’offerta sportiva con l’obiettivo è valorizzare tutti gli spazi disponibili e proporre la pratica di nuovi sport da affiancare a quelli tradizionali. “Vogliamo che il centro sia aperto anche alla terza età con corsi di ginnastica dolce e pasturale al mattino mentre vorremmo introdurre il tennis sfruttando la palestra e il campetto da basket nei mesi più caldi”.

Tra le iniziative figurano laboratori sportivi in collaborazione con l’Istituto comprensivo e percorsi di tirocinio e stage rivolti agli studenti delle scuole superiori della provincia, con possibilità di acquisire crediti formativi.

Novità anche per le famiglie, con un sistema di camp che non si limiterà al periodo estivo, ma prevederà anche aperture durante le vacanze natalizie e pasquali, nei ponti e nei periodi elettorali.

Non solo. Gestiolimpia si è impegnata anche a garantire cinque borse dello sport all’anno, destinate a minori o persone in condizioni di vulnerabilità segnalate dai Servizi sociali comunali.

Particolare attenzione verrà posta anche all’ambiente con l’eliminazione della plastica monouso per bar, eventi e servizi mensa dei camp, iniziative di raccolta differenziata in collaborazione con SILEA e giornate di sensibilizzazione rivolte ai più giovani.

Da parte dei consiglieri di minoranza sono arrivate richieste di chiarimento. Il capogruppo Stefano Golfari ha chiesto precisazioni sul tennis e sulle borse sport (finanziate dal gestore a parte dal canone) mentre il collega Andrea Martena ha ricordato come la manutenzione straordinaria sia in capo al Comune, esortandolo a non lesinare su investimenti in migliorie al fine di mantenere il centro sempre attrattivo.