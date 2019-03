Pulizia straordinaria al parco di Viale Sommi Picenardi a Olgiate

Una ventina di volontari, tra cui l’assessore Fratangeli e il sindaco Bernocco, hanno ripulito il parco per riaprirlo in primavera

OLGIATE MOLGORA – Una ventina di volontari si sono rimboccati le maniche questa mattina, domenica, per ripulire il parco di Viale Sommi Picenardi.

L’iniziativa

Un’iniziativa promossa dall’assessore Matteo Fratangeli, che ha preso anch’egli parte all’iniziativa, insieme allo stesso sindaco Giovanni Battistia Bernocco, affiancati dall’Associazione La via della Felicità che opera da anni in Comune a Monza. I volontari hanno provveduto alla pulizia straordinaria dell’area verde per poterla riaprire in vista della primavera e della bella stagione.