Olgiate, partenza con il botto per la Sbiellata, giunta alla decima edizione

La kermesse è in programma fino a domenica all’area Nava a Porchera

Quest’anno la manifestazione sarà “plastic free” al motto “Less plastic, more beer”

OLGIATE MOLGORA – Partenza con il botto per la Sbiellata Sanzenese, la collaudata manifestazione che unisce musica, buon cibo e tanto divertimento. Giunta alla decima edizione, la Sbiellata si è contraddistinta quest’anno per una scelta ecologica, scaturita nella volontà di proporre tutto, dai piatti alle forchette, passando per bicchieri e vaschette delle patatine, in materiali biodegradabili, ovvero plastic free.

Ieri sera il debutto con i Persiana Jones e i Derozer

Ieri sera, il primo appuntamento della quattro giorni ospitata all’area Nava, non ha deluso le aspettative.

Tantissime le persone che si sono riunite sotto il tendone per ascoltare i Persiana Jones, gruppo storico ska italiano, e Derozer, gruppo altrettanto storico punk italiano, che hanno proposto i loro successi conosciuti da più generazioni di giovani, cantate a squarciagola dal pubblico.

Si prosegue questa sera, venerdì, con Reel Big Fish e Water Tower mentre sabato sarà la volta di Dope Dod e Ndp Crew & Menazone. Domenica infine largo ai Tre allegri ragazzi morti e Indianizer. Il tutto senza dimenticare le tradizionali bancarelle poste sul viale d’ingresso e il secondo palco più piccolo con dj.