Olgiate, pastasciutta antifascista in piazza a Beolco il 24 luglio

Appuntamento giovedì 24 luglio alle 20 in piazza a Beolco

La pastasciutta antifascista nasce dal gesto compiuto nel 1943 dalla famiglia Cervi

OLGIATE MOLGORA – La pastasciutta antifascista arriva a Beolco. Si terrà giovedì 24 luglio a partire dalle 20 nella piazzetta della frazione olgiate l’iniziativa sostenuta dalla Pro Loco e dall’Anpi e patrocinata dal Comune promossa ricordando l’evento nato il 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi, in segno di festa per la destituzione di Mussolini, offrì pasta al paese di Campegine.

Da allora la pastasciutta antifascista diventò non solo un piatto, ma un vero e proprio simbolo di libertà, uguaglianza e resistenza, rappresentando un momento di condivisione e di festa, senza distinzioni, per tutta la comunità.

Obiettivi che si prefigge anche l’evento beolchese che, oltre alla distribuzione di un piatto di pastasciutta, simbolo di condivisione e di resistenza, prevede anche delle letture a cura di Loredana Riva e la musica di Rosso Libero.

Per partecipare è necessario prenotare mandando una mail a beolco975@gmail.com entro le 21 di lunedì 21 luglio. E’ richiesto un contributo di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata.