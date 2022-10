Olgiate, per il IV novembre anche una mostra in Municipio

Il ritrovo è fissato alle 9 al parcheggio della scuola primaria di via Sommi Picenardi

In Municipio l’inaugurazione della mostra sulle corrispondenze degli auguri di natale dai soldati dal fronte russo

OLGIATE – Il corteo dalle scuole fino al monumento ai caduti in viale Sommi Picenardi, poi l’alzabandiera e la posa della corona al monumento ai caduti di Vallicelli e poi la santa messa a San Carlo ai morti del Foppone.

E, infine, l’inaugurazione in Municipio della mostra “Le corrispondenze degli auguri di Natale” con la contestuale presentazione del libro di Arturo Morati intitolato “La tragedia dei soldati italiani in Russia”.

E’ il ricco programma di eventi predisposto dall’amministrazione comunale per venerdì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni per la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.

Il ritrovo è previsto alle 9 al parcheggio della scuola primaria, da dove partirà il corteo, alla presenza delle autorità, fino al monumento ai caduti di viale Sommi Picenardi dove sono previsti l’alzabandiera e la posa della corona.

Dopodichè ci si sposterà a Vallicelli e alle 10 verrà celebrata la messa al Foppone. Al termine ritorno in Municipio per la presentazione della mostra e del libro. L’esposizione resterà allestita in sala consiliare fino al 27 novembre.