Olgiate premia gli studenti eccellenti: “Non nascondete il vostro talento”

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta ieri sera, lunedì, in apertura di consiglio comunale

“Non premiamo soltanto il merito scolastico, bensì anche il cittadino che siete diventati”

OLGIATE – “D’ora in avanti la sfida sarà sempre più alta: non arrendetevi e non nascondete il vostro talento che serve per la società di domani”. Con tanta emozione e orgoglio l’assessore all’Istruzione Paola Colombo ha introdotto ieri sera, lunedì, in apertura del consiglio comunale, la cerimonia di premiazione degli studenti che si sono particolarmente distinti al termine del percorso di studi alle scuole secondarie di primo grado.

Cinque le domande pervenute, tutte accolte perché idonee con la consegna delle borse di studio a quattro ragazze e a un ragazzo diplomati con la votazione di 10 alle scuole medie Emilio Gola al termine dell’anno scolastico 2021/2022. “Mi piace citare la Costituzione e ricordare che la scuola è di tutti e per tutti – ha proseguito l’assessore Colombo – .Ciononostante è bello premiare le eccellenze, riconoscere un talento e far di tutto perché venga coltivato. Voglio rivolgere anche un sentito grazie alla scuola perché se un talento emerge, è perché il corpo docente ha svolto bene il suo lavoro”.

Ai complimenti si è unito anche il sindaco Giovanni Bernocco che si è lasciato andare anche a una battuta: “Io a scuola non ho mai preso 10, ero sempre attaccato alla cattedra. Mi fa molto piacere vedere che le giovani generazioni stiano cambiando. Voglio rivolgere un pensiero anche a chi non ha potuto ricevere la borsa di studio, pur essendosi diplomato con il massimo dei voti, perché non residente a Olgiate”.

Al coro si è anche associata la dirigente scolastica Chiara Ferrario: “E’ bello vedervi qui oggi, dopo un anno, insieme alle vostre famiglie. Ci tengo a sottolineare che questa sera non premiamo solo il risultato a scuola, ma anche il cittadino che siete diventati. Non a caso, vi premia il sindaco perché il merito scolastico non rimane chiuso nelle mure dalla scuola ma si apre alla comunità inserendosi nel vostro percorso di vita. Per noi è un onore avere dei concittadini che hanno ottenuto risultati eccellenti e l’augurio che questa sia la prima di tante tappe felice del vostro percorso di studio e di crescita”.

Le borse di studio sono state conferite ad Aya Sabri, Elisa Luna Menaglio, Vittoria Carchidi, Diego Capelli e Lucia Borroni.

Durante il consiglio comunale si è poi tornati a parlare di scuola con la risposta dell’assessore Colombo al question time della minoranza di Olgiate Cambia Passo relativa allo stato dei lavori per la realizzazione della nuova scuola media. “L’intervento procede come da cronoprogramma: siamo perfettamente in linea con la tempistica. Poi, come sempre per cantieri di questa portata, l’imprevisto, su tutti le condizioni meteo, è sempre dietro l’angolo” la risposta dell’assessore che ha incassato la soddisfazione del capogruppo di opposizione Stefano Golfari.

Infine l’assessore Colombo ha ricordato come il 22 dicembre alle 17.30 in Polisportiva si terrà la consegna della Costituzione ai ragazzi che quest’anno hanno raggiunto la maggiore età, compiendo 18 anni.

