Olgiate, prende forma il progetto per ridare vita all’antico nucleo di Stalli

Presentato il piano di recupero in Comune: al posto dei tre edifici rurali, ora ridotti a ruderi, verranno creati 37 appartamenti di pregio

Panzeri: “Il progetto prevede il mantenimento dell’impostazione originaria del borgo contadino. Realizzeremo anche una piazza a uso pubblico”

OLGIATE – Prende forma il piano di recupero dell’antico nucleo rurale situato in località Stalli. L’impresa edile Stalli, proprietaria del comparto immobiliare situato alla sinistra di via Pilata, nell’angolo formato dalla svolta che porta alla salita di Spiazzo, ha presentato infatti in Municipio un progetto di recupero degli edifici rurali lì presenti.

Da anni abbandonati e fatiscenti, transennati con una rete arancione che lascia solo intravedere il loro passato contadino quando servivano come cascine e stalle, i tre edifici verranno completamente riqualificati con la creazione di 37 nuovi appartamenti. Il piano di recupero si sviluppa su una volumetria complessiva di circa 9mila metri cubi e prevede il mantenimento dell’impostazione originaria degli edifici rurali seppur declinata in chiave moderna.

Ridare vita al vecchio borgo

“Vogliamo ridare vita all’antico borgo di Stalli, recuperando così una delle parti storiche di Olgiate, un paese caratterizzato dalle sue frazioni e della località” dichiara convinto Gabriele Panzeri a nome dell’impresa edile proprietaria dell’area, ribadendo come una degli aspetti qualificanti del piano di recupero sia quella di dare una nuova vita a una località storica del paese. L’intervento, già presentato al Comune e sottoposto anche a una prima visione al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, prevede l’arretramento degli edifici rispetto alla sede attuale situata a ridosso della strada. “Un atto dovuto per riuscire a garantire la privacy dei futuri residenti e ad attutire i rumori provocati dalla traffico stradale – puntualizza Panzeri – . Manterremo l’impostazione dei tre edifici che avranno tutti un taglio architettonico importante, focalizzato al recupero delle radici storiche contadine della nostra comunità”.

Alle porte del Parco

Situato in una posizione strategica, a pochi passi di distanza dal cuore del parco del Curone e al contempo vicino alla stazione ferroviaria di Olgiate, il nucleo abitativo di Stalli potrebbe tornare a nuova vita nel giro di poco. “Il primo confronto con l’amministrazione comunale è stato positivo. Il progetto è in linea con le linee del Pgt anche se bisognerà effettuare ancora delle verifiche urbanistiche al fine di poter arrivare alla stesura di un vero e proprio piano attuativo. Vogliamo iniziare i lavori quanto prima”.

Tra i punti forti del progetto, spicca la realizzazione di una piazzetta, nell’area ricavata dall’arretramento verso l’interno dei tre edifici, che verrà messa a disposizione dell’intera comunità. “Il progetto presentato dai privati è molto bello e interessante. Siamo contenti che qualcosa si muova sul fronte del recupero di uno degli angoli più belli del paese che da tempo si trova però in una situazione di abbandono” conclude soddisfatto il sindaco Giovanni Battista Bernocco.