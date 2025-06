Olgiate. Primo premio per il Centro per l’infanzia San Zeno al concorso Giotto – Fila

A vincere il concorso nazionale la sezione Coccinelle del centro per l’infanzia San Zeno

Il premio consiste in 2.500 euro in materiale scolastico e un workshop a scuola con un illustratore professionista

OLGIATE MOLGORA – Hanno raccontato, attraverso i loro coloratissimi disegni e collage multi-materiali quanto la natura sia importante e perché sia fondamentale rispettare il pianeta. Hanno ricordato come la pace vada costruita, mattone dopo mattone, attraverso gesti gentili quotidiani e non si sono scordati di documentare, attraverso indagini da veri detective, lo scorrere del tempo. Infine, hanno ricordato a tutti la libertà di essere bambini, di potersi esprimere in totale libertà oltre gli stereotipi e i pregiudizi.

Ha colto nel segno, ottenendo l’ambitissimo primo premio consistente in 2.500 euro di materiale scolastico e un workshop con un illustratore professionista, il grande lavoro effettuato dalla sezione delle Coccinelle del Centro per l’infanzia di San Zeno al concorso nazionale indetto da Fila denominato “Fatti sentire, colorando”.

Guidati dalla maestra Martina, i 17 cuccioli del primo anno della scuola per l’infanzia paritaria di San Zeno hanno saputo declinare in maniera originale e creativa il tema del concorso, colpendo la giuria per la ricchezza e la profondità degli elaborati presentati, risultati vincitori, insieme a pochi altri, tra gli oltre 4.800 presentati dalle 5.031 scuole iscritte.

“E’ la prima volta che partecipiamo a questa iniziativa – spiega Federica, coordinatrice del centro che sorge in via Cantù –. E siamo ovviamente contentissimi e lusingati del risultato ottenuto che premia l’intuizione avuta dalla maestra Martina e il gran lavoro svolto insieme agli alunni”.

Un percorso, costruito intorno ad attività svolte all’aperto e altre in classe, che si è ben sposato anche con il tema scelto per l’anno 2024-25 dal centro dell’infanzia di San Zeno. “La tematica dell’arte è quella che ha accompagnato tutte e quattro le sezioni durante quest’anno. La proposta del concorso Fila è qundi caduta a pennello, intrecciandosi e integrandosi al percorso didattico”.

La natura è diventata quindi la prima maestra, trasformandosi in osservata speciale per forme, colori, varietà e bellezza. Un’osservazione attenta e metodica guidata dal meraviglioso scorrere del tempo e delle stagioni, lasciando sempre ai bambini la possibilità di sperimentare e sperimentarsi, sporcando le mani di terra, le ginocchia di erba e riempiendosi gli occhi di nuvole. Non poteva mancare uno sguardo universale alla pace, quanto mai necessaria e costruita di gesti e azioni gentili, giorno dopo giorno.

Nei giorni scorsi è arrivato il responso da Fila con la notizia, travolgente, della vittoria del primo premio: “Ricevere materiale didattico per un valore di 2.500 euro per noi è importantissimo visto che siamo una scuola paritaria e considerato anche il largo uso che facciamo di questi strumenti”.

Non solo. Per la scuola vincitrice verrà organizzato, a scuola, un workshop con un professionista illustratore.

Un bellissimo risultato che ha riempito di orgoglio e soddisfazione maestre, bambini e genitori.