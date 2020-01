Olgiate, riattivato l’incrocio semaforico sulla Provinciale: “Passo decisivo dopo via Pilata”

Tolti i cordoli e i new jersey posizionati nel 2012 per impedire la svolta in via Mirasole e via Canova

Con la riapertura a doppio senso di via Pilata, la Provincia ha concesso all’amministrazione comunale il via libera per la riattivazione dei semafori

OLGIATE MOLGORA – Era il passo successivo alla riapertura a doppio senso di circolazione di via Pilata. E ora è stato compiuto anche quello. Da ieri, martedì 7 gennaio, sono stati infatti riattivati i semafori situati all’incrocio tra via Como (Sp 342) e via Canova e via Mirasole. Una decisione annunciata da tempo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Bernocco e legata a stretto giro alla scelta di riattivare il doppio senso di circolazione lungo via Pilata a 7 anni abbondanti dalla sua trasformazione in senso unico.

Sono stati quindi tolti i cordoli e i new jersey posizionati dalla Provincia per impedire la svolta nelle due strade (via Canova e via Mirasole) che, dalla provinciale, conducono in direzioni opposte al centro del paese. Gli operai e gli agenti della Polizia locale sono al lavoro anche questa mattina, mercoledì, per effettuare gli ultimi interventi di sistemazione dell’incrocio che si concluderanno in giornata con la posa della nuova segnaletica orizzontale.

“Un intervento per razionalizzare il traffico”

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Fratangeli che sottolinea come “l’opera rientra in un progetto di più ampio respiro finalizzato alla razionalizzazione della circolazione veicolare sulle strade comunali e non, con il duplice scopo di apportare maggiore fluidità e sicurezza al traffico oltre che consentire un transito disciplinato verso il centro del paese. Insieme alla riapertura di Via Pilata e alla realizzazione della rotatoria all’altezza di via Aldo Moro, alla riattivazione dell’impianto semaforico e ai prossimi interventi programmati su via Calendone, continuano le attività per rendere maggiormente sicuro il traffico, convogliando su strade periferiche i veicoli che non sono diretti verso le attività del centro paese (scuole, esercizi commerciali, servizi) ma che hanno la necessità di transitare da Olgiate”.

Un ritorno al passato

A differenza di via Pilata, dove l’intervento di riapertura a doppio senso ha previsto l’introduzione di un impianto semaforico per disciplinare il transito in corrispondenza della strettoia, in questo caso la riattivazione dei semafori riporterà la situazione indietro nel tempo così come era nel 2012, prima della trasformazione di via Pilata a senso unico. Gli automobilisti in transito in via Como da Calco potranno così svoltare a destra in via Canova e a sinistra in via Mirasole e così potranno fare quelli provenienti da La Valletta Brianza e intenzionati a raggiungere la zona della stazione o la scuola media olgiatese. Anche da via Mirasole si potrà svoltare a destra e sinistra in via Como oppure proseguire dritto in via Canova, strada a senso unico in uscita dalla Provinciale.

A breve un sistema leggi targhe per sanzionare anche chi passa con il rosso

L’amministrazione comunale ha intenzione di installare in corrispondenza dell’incrocio semaforico un impianto di videosorveglianza (in aggiunta a quello già presente che svolge il compito di “semplice” visione) capace di rilevare, oltre al transito di mezzi sprovvisti di assicurazione e revisione, anche il passaggio di auto, moto e camion con il semaforo rosso. La procedura per l’acquisto del nuovo impianto di ultima generazione è in fase di appalto.