Olgiate, Riccardo Strigiotti è il primo sindaco dei ragazzi. Consegnate le borse di studio

La cerimonia di insediamento del consiglio dei ragazzi si è tenuta ieri sera, giovedì

Gli studenti delle scuole medie hanno presentato i loro progetti, prendendo poi parte alla consegna delle borse di studio

OLGIATE MOLGORA – Riccardo Strigiotti è il primo sindaco dei ragazzi di Olgiate Molgora. La proclamazione è avvenuta ieri sera, giovedì, durante il consiglio comunale “dei grandi”, a cui sono stati invitati a prendere parte gli studenti delle scuole medie eletti nell’ambito del progetto di educazione civica relativo alla costituzione del consiglio comunale baby.

Sostenuti e incoraggiati dagli insegnanti Maria Bellinzona ed Emanuele Magni, supportati dai genitori presenti numerosi in una sala consigliare resa ancora più accogliente dalla presenza di diversi candelabri accesi, gli studenti hanno presentato le loro proposte oggetto di dibattito e approfondimento durante l’appassionante campagna elettorale promossa nei mesi scorsi.

Idee e progetti non solo per la scuola

A sindaco, assessori e consiglieri hanno chiesto interventi di miglioria sull’edificio scolastico ma hanno anche ampliato lo sguardo, domandando lumi sulla posa della fibra ottica in paese. Non solo ma hanno chiesto più attenzione sulla spazzatura abbandonata in paese e proposto di acquistare degli attrezzi riservati ai disabili da poter utilizzare alla polisportiva Aurora. “Ti do il mio cellulare” ha esclamato con il sorriso il sindaco Giovanni Battista Bernocco, a sua volta molto emozionato nell’avere al suo fianco un “collega” così giovane. “Dalla mia esperienza di sindaco ho imparato che il confronto è fondamentale – ha aggiunto il primo cittadino senior -. Bisogna sapere mediare e fare anche dei passi indietro sulle proprie posizioni quando è necessario. Dovremo quindi sentirci spesso perché abbiamo davanti importanti progetti da condividere”.

A sua volta emozionato, il baby sindaco ha così letto il giuramento. Al suo fianco il suo “vice” Ziad Omar (arrivato secondo come preferenze alle elezioni) e i consiglieri Iris Balossi, Alessandro Magni, Said Kabori. Andrea Cogliati, Simone Riva, Asia Timis, Ilaria Fumagalli, Chiara Cuminal, Alice Ferrario, Riccardo Ferrario, Giorgia Iantoschi ed Elsa Alvaro.

La consegna delle borse di studio

Al termine della cerimonia di insediamento del consiglio comunale dei ragazzi sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli. Si tratta di Melisa Skura, Chiara Zanini e Gregorio Ferraresi (scuola media di Olgiate) e Filippo Sottocornola e Alessandro Zecchillo (Collegio Villoresi di Merate), oggi frequentanti la prima superiore, sono stati premiati dall’Amministrazione comunale per aver ottenuto il massimo dei voti in terza media, durante lo scorso anno scolastico. “Quest’anno vedo che la situazione si è ribaltata rispetto allo scorso anno quando le borse di studio erano state vinte quasi esclusivamente da ragazze. Bravi tutti, continuate così” ha concluso contento il sindaco, affiancato nelle premiazioni dall’assessore all’Istruzione Paola Colombo e dal dirigente scolastico Chiara Ferrario.

ALTRE FOTO NELLA GALLERIA