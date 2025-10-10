Olgiate, rifiuti abbandonati nei cestini: Polizia locale e Silea insieme per i controlli

Il Comune cerca di arginare un fenomeno purtroppo in costante crescita

“I cestini stradali non sono per la raccolta rifiuti domestica che fa effettuata rispettando le regole della differenziata”

OLGIATE MOLGORA – Il primo giro di controlli è stato effettuato una decina di giorni fa. E ora si andrà avanti per cercare di arginare, tramite sanzioni, un fenomeno fastidioso e crescente.

Il Comune di Olgiate Molgora ha avviato una campagna straordinaria di controlli per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti domestici all’interno dei cestini stradali. Una situazione che non accenna a diminuire e che sta purtroppo compromettendo il decoro urbano, generando degrado e sporcizia.

La Polizia Locale, in collaborazione con gli ispettori ambientali di Silea, ha effettuato verifiche mirate aprendo i sacchi e analizzando il contenuto così da poter risalire ai responsabili, con le conseguenti azioni sanzionatorie.

Tante le zone del paese dove i cestini, deputati unicamente alla raccolta di piccoli rifiuti come scontrini, cartacce, fazzoletti, sono invece pieni zeppi di sacchetti contenenti immondizia domestica, non differenziata e lasciata ammontonata nei cestini senza minimamente preoccuparsi delle ricadute sull’impatto ambientale e la sporcizia.

“Molto spesso, anche a poche ore dallo svuotamento, i cestini possono risultare nuovamente pieni, dando l’impressione che il servizio non sia stato correttamente effettuato. Anche lasciare i propri rifiuti ai piedi del cestino è un comportamento scorretto che si configura a tutti gli effetti come abbandono di rifiuti” precisa l’assessore all’Ambiente Matteo Fratangeli, sottolineando come l’uso improprio dei contenitori si traduce anche in un aggravio di costi a carico della collettività, con un danno economico oltre che ambientale.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con verifiche a campione e interventi nei punti maggiormente critici del territorio, accompagnati da azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

“Non possiamo tollerare comportamenti persistenti che danneggiano il decoro del paese e minano gli sforzi di chi rispetta le regole. Questi controlli congiunti con la Polizia Locale e gli operatori di Silea seguono altri interventi, come ad esempio l’utilizzo di foto trappole, l’affissione di avvisi in diverse lingue e lo spostamento dei cestini maggiormente esposti a episodi di inciviltà, messi in atto per arginare un fenomeno purtroppo ormai diffuso non solo nel nostro territorio – continua Fratangeli –. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per mantenere pulito il territorio e contenere le spese del servizio. Invitiamo tutti ad utilizzare correttamente i canali di raccolta previsti e a segnalare qualsiasi abuso o criticità per consentire l’intervento del Comune e di Silea”.