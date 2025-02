Olgiate, riqualificazione piazza stazione: ecco il vincitore del concorso di idee

La premiazione del vincitore avverrà il 12 aprile in occasione della festa patronale

Piazza della stazione rivista non solo come luogo di transito ma anche come luogo di convivialità

OLGIATE – Una piazza non più pensata come un mero spazio di viabilità e di parcheggi, bensì riqualificata nell’ottica di una maggiore convivialità e di un’interconnessione con il vicino Municipio e il centro storico. Sono gli elementi centrali del progetto di riqualificazione della piazza della Stazione vincitore del concorso di idee promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di dare un nuovo volto a quella che è, a tutti gli effetti, una delle zone più trafficate e frequentate del paese.

Nei giorni scorsi, è stata resa nota la graduatoria finale del concorso che ha visto il progetto presentato dal raggruppamento temporaneo di professionisti capitanato dall’olgiatese Gabriele Panzeri insieme all’architetto Elena Cavedini aggiudicarsi il punteggio più alto tra le sette progettualità in gara (due tra le nove pervenute entro il 26 aprile dello scorso anno sono state escluse perché presentavano indicazioni che potevano ricondurre agli autori, rimasti fino all’ultimo anonimi).

A decretare la vittoria la commissione giudicatrice formata dagli ingegneri Gianluigi Meroni e Pietro Canali e dagli architetti Dario Ronchi e Marco Cappucci.

Il progetto vincitore si distingue per avere saputo coniugare bene l’obiettivo manifesto del concorso, ovvero quello di ripensare allo spazio che si affaccia davanti alla stazione non solo come un luogo di transito, ma anche come area di convivialità e di partecipazione alla vita del paese, attraverso la connessione con la zona del Municipio e l’il centro storico con riferimento a via Roma, la strada sopra la fontana.

A colpire è la cura della pavimentazione, con cubetti di porfido che vanno a disegnare la geometria della piazza con cerchi che vanno ad allargarsi dal centro verso i lati integrandosi con gli altri elementi di arredo urbano e le nuove piantumazioni. Rimodulati anche i parcheggi, traslati a S nella zona che va dall’ex albergo dei Tigli fino alla fontana. La rivisitazione delle aree di sosta riguarda anche via IV novembre e via Roma riviste a loro volta nell’ottica di dare continuità e una forma condivisa al progetto di riqualificazione.

“Siamo molto contenti dell’esito del concorso di idee, capace di intercettare l’interesse di molti professionisti, provenienti da diverse zone dell’Italia e anche dall’estero. Non solo. Abbiamo notato con piacere come ci siano state diversi raggruppamenti temporanei di imprese, proprio con l’idea di mettere insieme diverse competenze e qualifiche per presentare progetti completi, declinati secondo diversi aspetti ” commenta l’assessore esterno ai Lavori pubblici Ilaria Bonfanti.

E’ il caso del progetto vincitore che vede riunite, nello stesso raggruppamento, gli architetti Gabriele Panzeri, Elena Cavedini, Francesco Pavan, Roberta Di Palma, Luca Paneri, l’agrotecnico Roberto Cigliano, il tecnico restauratore Alessandra Barbero e la dottoressa Lidia Viganò (quest’ultimi si sono occupati, in particolare, del restauro della fontana).

In palio, per il primo classificato, un premio da 3mila euro che verrà conferito il 12 aprile in occasione della festa patronale.

L’idea potrebbe essere anche quella di riuscire a raggruppare tutti i progetti in una mostra per esporli alla cittadinanza. Un primo passo importante verso la realizzazione di quello che a oggi resta ancora un sogno, ovvero riqualificare la piazza della stazione: un sogno che ha ora però dei bei progetti su cui appoggiarsi.