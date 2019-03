Lario Reti Holding sta lavorando per realizzare un nuovo tratto fognario

L’intervento riguarderà anche il tratto sotto la Sp 342: qui si lavorerà con la tecnica del no-dig per non bloccare il traffico

OLGIATE MOLGORA – Ruspe in azione nei terreni situati a lato di via Como, appena dopo la rotonda dello Scarpone. L’intervento, ben visibile dai tanti automobilisti che percorrono la trafficata strada provinciale 342, è in capo a Lario Reti Holding.

La società, a capitale pubblico, sta infatti eseguendo dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto di fognatura a valle dello scolmatore di via Como. Duecentoquarantuno mila gli euro stimati (la ditta che si è aggiudicata i lavori ha presentato un’offerta al ribasso del 27% rispetto al valore dell’asta) per l’investimento con il cantiere che dovrebbe durare una novantina di giorni effettivi.

Verrà realizzato un nuovo scolmatore

Nel dettaglio il progetto prevede la sostituzione dell’attuale tubazione di fognatura a valle dello scolmatore di Via Como e la modifica di alcune camerette esistenti lungo il tratto. La parte di acqua scolmata scaricherà nella roggia del torrente Molgora, la parte in derivazione invece andrà a finire all’impianto di depurazione di Osnago, con possibilità in futuro di deviare il recapito all’impianto di Calco.

L’attuale scolmatore verrà dismesso, diventato un semplice pozzetto di ispezione. Al suo posto verrà realizzato uno nuovo, traslato di qualche metro in modo da non interferire con le abitazioni lì presenti. Il nuovo impianto sarà anche telecontrollato, in modo da poter essere avvisati quando entra in funzione. L’intervento permetterà anche di separare, per un tratto, le acque chiare da quelle scure.

Lavori no-dig per non interferire con la Sp 342

I lavori si svilupperanno per circa 200 metri andando anche a interessare la strada provinciale. “Villa Locatelli ci ha espressamente chiesto di non bloccare il traffico lungo l’importante arteria – fanno sapere dalla società di via Fiandra a Lecco – E per questo motivo, la posa dei tubi nel tratto situato sotto la 342 avverrà con la metodologia del “no dig”, ovvero senza scavo. La tubazione verrà posata tramite spingitubo per non interferire con il traffico veicolare presente. Una volta posata, si procederà a svuotare i tubi dalla terra”.

Un cantiere che non interferirà con il traffico

Il progetto prevede la posa di condotte in tre proprietà private, in proprietà del comune di Olgiate Molgora e della Provincia di Lecco. Il territorio interessato dal progetto riguarda in parte la strada provinciale SP342 via Como e in parte proprietà private destinate a prato/uso vivaio. Le tubazioni esistenti verranno dismesse senza essere rimosse per limitare l’interferenza con la viabilità e la durata dei lavori: le nuove tubazioni in progetto verranno posate parallelamente a quelle esistenti.

FOGNATURA A VALLE DELLO SCOLMATORE DI VIA COMO – IL PROGETTO NEL DETTAGLIO