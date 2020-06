Olgiate, semafori in via Pilata: si continua con la sperimentazione

Prorogata l’ordinanza che prevede l’istituzione del senso unico alternato regolato da semafori in corrispondenza della strettoia di via Pilata

Complice il lockdown e la diminuzione del traffico, è stato impossibile testare in maniera completa il provvedimento

OLGIATE – Via Pilata, continua la sperimentazione per altri sei mesi del senso unico alternato regolato da semafori all’altezza della strettoia. Lo prevede l’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Alberto Maggioni che ha esteso la validità del provvedimento che ora risulta in vigore fino al 12 dicembre. La precedente ordinanza infatti “scadeva” l’11 giugno, data entro la quale l’amministrazione comunale avrebbe dovuto decidere un’eventuale proroga o la conferma definitiva del provvedimento, legato alla riapertura a doppio senso di circolazione della strada che permette di bypassare la statale collegando località Scarpone alla Sbianca.

La decisione è ricaduta sulla proroga dal momento che l’emergenza covid ha “falsato” anche i dati di traffico. Durante le settimane di lockdown, il numero di auto in circolazione si era abbassato notevolmente rendendo quindi impossibile effettuare un’indagine sul traffico in via Pilata valido per i flussi normali di traffico. Da qui la decisione di prorogare la situazione così come è attualmente per altri sei mesi con il senso unico alternato, regolato da semaforo tra via Lavatoio e via Mirasole.