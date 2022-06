Olgiate: sgomberata la scuola, largo al cantiere delle nuove medie

Sgomberate in tempi record l’ormai ex scuole medie di Olgiate, diventate da oggi area di cantiere per il nuovo plesso

“Siamo giunti a un grande traguardo: finalmente il punto di partenza del cantiere delle nuove scuole medie”

OLGIATE – “Siamo giunti a un grandissimo traguardo: finalmente il punto di partenza del cantiere della nuova scuola media”. Non ha nascosto un certo entusiasmo il sindaco Giovanni Battista Bernocco presente ieri, mercoledì, tra i volontari che hanno finito di sgomberare la scuola media Emilio Gola permettendo così di consegnare questa mattina il cantiere alla ditta valtellinese Gimaco, vincitrice dell’appalto per la costruzione della nuova scuola media (qui l’articolo).

“Era un obiettivo ambizioso e lo abbiamo centrato” gli ha fatto eco l’assessore all’Istruzione Paola Colombo, a sua volta presente tra il team di volenterosi che hanno permesso di completare, in tempi record, il trasloco e l’archiviazione di tutto il materiale presente nel plesso di via Mirasole.

Il suono della campanella ieri alle 12 ha sancito il termine dell’anno scolastico, decretando anche la fine del vecchio edificio. “L’emozione di tutti era palpabile perché in questa scuola sono passate intere generazioni di olgiatesi. Voglio ringraziare tutti i volontari presenti, dal gruppo della Polisportiva Aurora capitanato da Cesare Crippa, al comitato genitori, passando per la dsga Giovanna De Bonis e il personale Ata Florinda e Letizia, Roberta Scaccabarozzi e Paolo Ferrario che ha messo a disposizione i mezzi per spostare i banchi”. Anche gli alpini hanno fatto capolino ieri a scuola ammainato le bandiere, quella italiana e quella europea, presenti all’ingresso.

Questa mattina alle 10 l’ormai ex scuola media è diventata area di cantiere ed è stata consegnata così all’azienda Gimaco alla presenza anche dei progettisti dello studio 77 di Torino. “Da oggi scatta il cronoprogramma che prevede il termine dei lavori entro 420 giorni”.

La nuova scuola media dovrà essere pronta per settembre 2023, in modo da lasciare solo per un anno gli studenti delle medie “ospiti” dalla scuola primaria di viale Sommi Picenardi.

“Abbiamo corso per non perdere neanche una settimana e siamo contenti di aver centrato questo primo obiettivo”. Risolto anche il problema degli esami di terza media, ulteriormente complicato dal fatto che la scuola primaria risulta fuori uso nei prossimi giorni perché trasformata in sede dei seggi elettorali per il referendum. “Siamo riusciti a organizzarci affinché gli studenti di terza media potranno eseguire la prova scritta di italiano nella palestrina e quella di matematica in sala civica”.

Quanto ai lavori nell’ormai ex scuola media, il cronoprogramma prevede che, prima di procedere con la demolizione, venga differenziato tutto il materiale, dal vetro al ferro passando per l’alluminio, differenziabile.