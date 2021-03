Olgiate, sindaci al lavoro per l’allestimento del centro vaccinale over 80

Il centro vaccini è stato allestito in sala civica a Olgiate e sarà operativo da venerdì

Gli over 80 saranno contattati telefonicamente da Cosma Servizi per fissare l’appuntamento

SANTA MARIA HOE’ – “Ritengo che il vaccino sia lo strumento più efficace per il superamento dell’epidemia da Coronavirus”. E’ il commento del sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla oggi al lavoro insieme al collega di Olgiate Giovanni Battista Bernocco per allestire il centro vaccinazione per gli over 80 nella sala civica di viale Sommi Picenardi a Olgiate.

Con una nota diffusa oggi, Brambilla ha voluto aggiornare sull’andamento dell’epidemia da Covid 19 in paese (con 5 positivi) e informare della prossima apertura del centro vaccinale per gli over 80 a Olgiate a servizio degli anziani residenti a Olgiate, Calco, Brivio, Airuno, La Valletta e Santa Maria Hoè, i sei Comuni riconducibili al Presst che dovrebbe aprire in via Aldo Moro. Spiega Brambilla: “I cittadini con più di 80 anni verranno contattati telefonicamente dal personale amministrativo di Cosma Servizi, che assegnerà un appuntamento per presentarsi presso il centro vaccinale. Prima di recarsi presso lo stesso centro vaccinale è auspicabile la compilazione del modulo di consenso per la somministrazione del vaccino Covid -19, al fine di ridurre i tempi di attesa ed evitare possibili code. Tale modulo è scaricabile anche dal sito internet comunale (CLICCA QUI)“.

Il sindaco ha inoltre deciso di lasciare a disposizione della cittadinanza il proprio numero di telefono (335 1563192) per chi avesse bisogno di informazioni inerenti l‘emergenza sanitaria.

Il centro vaccinale per gli over 80 dovrebbe diventare operativo già venerdì, riuscendo a garantire la vaccinazione di un centinaio di persone al giorno in modo da concludere l’operazione in una decina di giorni. Le amministrazioni comunali stanno già ragionando insieme per individuare dove istituire il prossimo centro vaccinale in cui svolgere la vaccinazione massiva.