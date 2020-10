Olgiate, sono 14 i positivi al Covid. Il sindaco invita alla prudenza

OLGIATE – Tornano a salire i casi di Covid 19 anche a Olgiate. A comunicarlo è il sindacodurante una diretta su Facebook. “Sono 14 le persone positive e una ventina quelle in sorveglianza attiva – ha spiegato il primo cittadino – . Invito tutti ad avere come sempre un comportamento responsabile indossando la mascherina e seguendo le normative anti covid, per cercare di evitare in futuro prescrizioni più rigide”. Anche a Olgiate, così come previsto dall’ordinanza regionale, la casa di riposo è chiusa alle visite dei parenti : “Una misura pesante ma necessaria per proteggere i nostri anziani”.