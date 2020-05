Olgiate, sono 31 le persone guarite dal coronavirus

Trenta ospiti della Rsa Casa Famiglia stanno aspettando il secondo tampone: “Stanno bene e sembrano guarite”

E’ sceso a sole due unità il numero delle persone sottoposte a sorveglianza attiva

OLGIATE – Sono 31 le persone guarite da Covid residenti in paese. L’aggiornamento arriva dal sindaco Giovanni Battista Bernocco che ha voluto fare il quadro della situazione della diffusione del contagio a oggi. “In paese risultano attualmente 10 positivi, a cui vanno aggiunti i 30 ospiti della Rsa Casa Famiglia in attesa del secondo tampone. Ospiti che comunque stanno bene e sembrano guariti”. Sono 14 invece i decessi ufficiali per covid 19 ( di cui 8 di ospiti della Rsa) mentre si è ridotto a 2 il numero di persone in sorveglianza attiva.