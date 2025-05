Olgiate: studenti protagonisti della terza giornata ecologica PlasticFree

La giornata ecologica si è tenuta sabato mattina

Gli studenti delle scuole medie sono stati coinvolti grazie a un progetto promosso dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

OLGIATE MOLGORA – Si sono rimboccati le maniche e hanno passato al setaccio la piazza e il parcheggio della stazione, oltre ad alcune vie del paese, raccogliendo in poche ore qualcosa come 150 chili di rifiuti. Sessantuno studenti delle scuole medie Emilio Gola hanno preso parte sabato mattina alla terza giornata ecologica del 2025, promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Olgiate Molgora in collaborazione con l’associazione Plastic Free.

Un coinvolgimento, il loro, reso possibile grazie a un progetto sostenuto dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Insieme ad alcuni docenti, alle referenti Plastic Free Barbara Cavanna e Ornella Pozzoni e ad alcuni volontari, tra cui il vice sindaco Matteo Fratangeli, l’assessore all’Istruzione Paola Colombo e il consigliere comunale Rodolfo Panzeri, gli studenti si sono dati un gran daffare per rendere più pulito il loro paese. Ad attenderli, a fine lavori, un piccolo rinfresco allestito all’ombra degli alberi secolari del parchetto di via Sommi Picenardi.

“Una faticaccia, ma anche un’importante lezione di educazione ambientale che ora i giovani studenti possono insegnare ai più grandi” concludono soddisfatti gli organizzatori.