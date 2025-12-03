Olgiate, successo per i mercatini di Natale con la Pro Loco

Durante la manifestazione sono state vendute anche le torte solidali per aiutare la ProLoco a riacquistare i materiali persi con il crollo della sede

I mercatini di Natale si sono tenuti in viale Sommi Picenardi

OLGIATE MOLGORA – Grande partecipazione domenica scorsa ai mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco lungo viale Sommi Picenardi. Giunta alla 22esima edizione, la manifestazione ha calamitato l’interesse e la partecipazione di tante persone che hanno colto l’occasione per gironzolare tra bancarelle e stand di espositori e associazioni in cerca di qualche idea regalo.

Apprezzato dai più piccoli il villaggio di Babbo Natale con la possibilità di scattare una foto con Santa Claus e consegnare la letterina con i regali desiderati.

Successo ogni aspettativa per l’originale raccolta fondi promossa dalla Pro Loco guidata da Gigi Dozio per raccogliere, tramite la vendita di torte realizzate da amici e simpatizzanti del sodalizio, fondi per ricomprare i materiali perduti a causa del crollo del soffitto della sede.

L’occasione è servita anche per effettuare il tesseramento 2026 e illustrare le attività in serbo per il prossimo anno tra cui il calendario in piazza il 21 febbraio, la sempre apprezzata giornata dell’arte per i bambini il 2 giugno e una nuova, imperdibile, edizione della notte bianca a luglio dopo il grande successo dell’esperienza della scorsa estate.

Da segnalare anche il ghiotto punto ristoro a base di pane e salamella e pane e salame gestito dagli alpini.

Prossimo appuntamento ora con la consegna dei doni la sera del 24 dicembre da parte di Babbo Natale.