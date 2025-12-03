Olgiate, successo per i mercatini di Natale con la Pro Loco

Durante la manifestazione sono state vendute anche le torte solidali per aiutare la ProLoco a riacquistare i materiali persi con il crollo della sede

I mercatini di Natale si sono tenuti in viale Sommi Picenardi

OLGIATE MOLGORA – Grande partecipazione domenica scorsa ai mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco lungo viale Sommi Picenardi. Giunta alla 22esima edizione, la manifestazione ha calamitato l’interesse e la partecipazione di tante persone che hanno colto l’occasione per gironzolare tra bancarelle e stand di espositori e associazioni in cerca di qualche idea regalo.

Apprezzato dai più piccoli il villaggio di Babbo Natale con la possibilità di scattare una foto con Santa Claus e consegnare la letterina con i regali desiderati.

Lo stand della Pro Loco con il presidente Gigi Dozio

Successo ogni aspettativa per l’originale raccolta fondi promossa dalla Pro Loco guidata da Gigi Dozio per raccogliere, tramite la vendita di torte realizzate da amici e simpatizzanti del sodalizio, fondi per ricomprare i materiali perduti a causa del crollo del soffitto della sede.

L’occasione è servita anche per effettuare il tesseramento 2026 e illustrare le attività in serbo per il prossimo anno tra cui il calendario in piazza il 21 febbraio, la sempre apprezzata giornata dell’arte per i bambini il 2 giugno e una nuova, imperdibile, edizione della notte bianca a luglio dopo il grande successo dell’esperienza della scorsa estate.

Da segnalare anche il ghiotto punto ristoro a base di pane e salamella e pane e salame gestito dagli alpini.
Prossimo appuntamento ora con la consegna dei doni la sera del 24 dicembre da parte di Babbo Natale.