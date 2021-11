L’iniziativa, in programma il 31 ottobre, è stata posticipata a sabato scorso a causa del maltempo

Il parco di viale Sommi Picenardi è stato trasformato in un ambiente… pauroso con fantasmi, scheletri, mostri e anche un cimitero

OLGIATE – Fantasmi appesi ai rami degli alberi, un cimitero con la bara di un lupo mannaro, un mega pagliaccio, mostri, ombre cinesi e anche, immancabili, due streghe in carne e ossa alle prese con intrugli e pozioni magiche in ebollizione in un vecchio pentolone. Per un pomeriggio il parco di viale Sommi Picenardi si è trasformato nella casa… della paura e del mistero grazie alla festa di Halloween realizzata dal comitato genitori insieme al gruppo Cavalletta e all’amministrazione comunale.

Originariamente in programma per la serata del 31 ottobre, la festa è stata posticipata a sabato scorso a causa del maltempo riuscendo comunque a calamitare l’interesse e la partecipazione di diverse famiglie che hanno apprezzato le tante installazioni realizzate grazie alla creatività e all’originarietà di Giancarlo Di Pierro e Roberta Scaccabarozzi.

“Dopo il successo della festa di Halloween tenuta due anni fa a San Zeno abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa quest’anno dopo lo stop forzato imposto dal Covid” hanno raccontato i due promotori, capaci di incassare il supporto convinto, partecipe e operativo dell’assessore all’Istruzione Paola Colombo.

E così, grazie alla notevole attività svolta nei ritagli di tempo dopo il lavoro, è stato possibile trasformare letteralmente il parco di viale Sommi Picenardi in una location paurosa e stregata, con tanto di zucche, fantasmi e scheletri a fare da corredo. Presenti anche due attrici della compagnia Sarabanda nei panni delle streghe. A completare il tutto la presenza di alcune bancarelle di street food per addolcire gli animi spaventati dalla festa più… paurosa dell’anno.

