Olgiate, torna il Baliba Festival: appuntamento il 5, 6 e 7 giugno all’Area Nava

Tre serate di musica dal vivo a ingresso gratuito all’area Nava

I proventi andranno a sostenere l’associazione L’altra metà del cielo e la missione francescana attiva in Sud Sudan

OLGIATE MOLGORA -Il Baliba Festival torna con la sua seconda edizione dal 5 al 7 giugno, inaugurando quest’anno una nuova location in via Cesare Cantù 49, all’interno dell’Area Nava. Tre serate di musica dal vivo a ingresso gratuito, in uno spazio rinnovato pensato per ampliare ancora di più l’esperienza.

L’area sarà accessibile già dal tardo pomeriggio, con apertura del servizio cucina alle

18 (domenica 7 dalle 12), mentre i concerti avranno inizio alle ore 21. L’evento

sarà garantito anche in caso di maltempo.

Dopo il successo della prima edizione del giugno 2025, Baliba si è ufficialmente costituita a

fine 2025 come associazione culturale, ottenendo il riconoscimento come Ente del Terzo

Settore. Il progetto nasce dall’impegno condiviso di giovani volontari e realtà associative del territorio, che credono nella cultura come strumento di aggregazione, partecipazione e crescita.

Resta centrale la dimensione solidale che accompagna il festival fin dalla sua nascita: parte del ricavato sarà destinata a sostenere realtà impegnate nel sociale. In questa edizione, i proventi contribuiranno a sostenere l’associazione L’altra metà del cielo e la missione francescana attiva in Sud Sudan.

L’edizione 2026 si amplia sia nella durata sia nella proposta artistica: tre serate di musica

dal vivo con una line-up eterogenea, capace di attraversare generi e linguaggi diversi, tra

artisti emergenti e progetti già affermati.

Ad aprire il festival, venerdì 5 giugno, saranno gli Eyes Be Quiet, duo bresciano, che intreccia ambient ed elettronica con influenze alternative, dando forma a un concerto intenso e immersivo. A seguire, Nic T porterà sul palco una proposta in equilibrio tra alternative folk, aperture jazz e cantautorato sperimentale. A chiudere la prima serata sarà Merli Armisa, progetto valtellinese che si muove tra shoegaze, alt-rock e dream pop in un universo sonoro intimo e stratificato.

Sabato 6 giugno si aprirà con l’arrivo degli SCOCC, formazione lecchese che propone un mix diretto tra rock, funk, metal e rap. A seguire saliranno sul palco i Fomies, band svizzera e primo progetto internazionale ospitato da Baliba, inserito come unica tappa italiana del loro tour europeo. Caratterizzati da sonorità heavy psych e krautrock, si distinguono per un’energia capace di trasformare il concerto in un’esperienza fisica e collettiva.

La musica farà da sottofondo costante, con i djset a cura di Boiling Sauce e Holy Chapel, che porteranno selezioni musicali varie e coinvolgenti.

La giornata conclusiva, domenica 7 giugno, si aprirà con Vito War, figura storica della scena reggae italiana dagli anni ‘80, e Calabash Crew, una crew al femminile capace di portare sul palco energia contemporanea e grande presenza scenica. A chiudere il festival De Strangers&Galas, progetto milanese che fonde roots reggae e dub, tra bassi profondi e ritmiche ipnotiche.

Inoltre, domenica 7 il Baliba ospiterà una giornata dedicata alle sonorità reggae. DMHertz, realtà del territorio, porterà l’impianto del Totem Sound System, che farà da palco alle esibizioni di Vito War e Calabash Crew.

Accanto alla proposta musicale, resterà centrale la dimensione culturale e comunitaria, con

uno spettacolo di giocoleria domenica 7 alle 12:00 e la presenza di bancarelle per tutta la durata del festival.

La costituzione dell’associazione rappresenta un passo importante verso la costruzione di un progetto sempre più attivo sul territorio, con l’obiettivo di proporre iniziative continuative e creare valore condiviso per la comunità.