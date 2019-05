Olgiate, tutti in sella per la prova pratica di educazione stradale

Protagonisti gli studenti delle tre classi quinte della scuola primaria Manzoni di Olgiate

Dopo la prova pratica di oggi, il 5 giugno i ragazzi riceveranno dal sindaco Bernocco il patentino

OLGIATE MOLGORA – Hanno effettuato un percorso ad anello da e verso la scuola lungo viale Sommi Picenardi in sella alla bicicletta per dimostrare di avere capito come ci si comporta per strada. Si è svolta oggi la prova pratica del corso di educazione stradale che ha visto protagonisti i 58 bambini di quinta elementare della scuola primaria Manzoni di Olgiate.

Dopo aver ascoltato durante l’anno le lezioni teoriche impartire dall’agente Sara Fumagalli, da qualche tempo trasferita in servizio a Montevecchia, ma ancora operativa anche a Olgiate, gli studenti si sono messi alla prova oggi percorrendo il viale, appositamente chiuso al traffico veicolare, appena fuori dalla scuola, rispettando tutte le regole previste dal codice della strada.

A vigilare sul corretto svolgimento del percorso, oltre all’agente Fumagalli, c’era anche Luigi Talarico, nuovo agente di Polizia locale in servizio da pochi giorni a Olgiate, dopo l’esperienza vissuta in precedenza a Rogeno. Superata la prova pratica, gli studenti di quinta riceveranno mercoledì 5 giugno dal sindaco Giovanni Battista Bernocco il patentino di perfetti ciclisti.