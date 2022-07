Olgiate. Tutti pazzi per il Beolco Fest tra musica e laboratori sulle orme dei Longobardi

Grande successo per la manifestazione promossa ieri pomeriggio, domenica, nella frazione olgiatese

Tutto esaurito per il laboratorio di creta con il sindaco e per le visite guidate alla chiesina che conserva parte della lapide dei fratelli longobardi Aldo e Grauso

OLGIATE – La visita guidata alla chiesina dei santi Pietro e Paolo eccezionalmente aperta al pubblico con una preparatissima Ornella Ponzoni; il laboratorio di creazioni con la creta curato dal sindaco Giovanni Battista Bernocco (a cui ha fatto seguito quello artistico proposto dai volontari dalla Pro Loco); la sfida, appassionante e divertente, al Curiosity ideato da Riccardo Cogliati e il concerto, all’imbrunire, dei Post Office. E’ stato un pomeriggio magico quello vissuto ieri, domenica, a Beolco, frazione catapultata per un giorno nel suo passato longobardo.

Un viaggio nella storia che ha coinvolto grandi e piccini, confermando la forza e l’originalità del Beolco Fest, festival nato due anni fa, dopo i mesi più duri e alienanti della pandemia, dall’idea di alcuni vicini di casa che hanno messo a fattore comune i propri talenti e le proprie capacità per lanciare, tramite un’iniziativa culturale, un messaggio di condivisione e speranza.

Forte delle proprie radici teatrali, il Beolco Fest è cresciuto di anno in anno allargando le proprie proposte alla musica e all’arte, valorizzando quanto la stessa frazione poteva offrire. E così le porte della chiesina dei Santi Pietro e Paolo, di proprietà privata e solitamente aperte al pubblico solo per la festa patronale, si sono spalancate per narrare una storia millenaria, che racconta di quando Beolco era un avamposto strategico e importante del regno longobardo.

Qui, nella chiesina che prima era dedicata a Sant’Andrea, è conservata parte della lapide che copriva la tomba di Aldo e Grauso, i fratelli longobardi, delle cui vicende si interessò anche Paolo Diacono nell’Historia Langobardorum. Una storia importante, raccontata con dovizia di particolari e padronanza, da Ornella Ponzoni che ha condiviso con un centinaio di persone, suddivise in due turni, gli studi, le ricerche e gli approfondimenti compiuti, in anni di lavoro, dal padre Claudio, scomparso nel gennaio di quest’anno.

E mentre la storia scorreva nella chiesina che si affaccia sulla piazzetta di Beolco, mettendo in luce i secoli passati, nel pratone sotto la collina, gentilmente messo a disposizione da un privato, i più piccoli si sono potuti cimentare nella realizzazione di un’opera d’arte con la creta, costruendo uno scudo o una corona sotto lo sguardo attento del sindaco Bernocco, pronto a intervenire con un tocco d’acqua o di mattarello per aggiustare il tiro della creazione. A impreziosire il tutto il secondo laboratorio, curato dalla Pro Loco, per colorare la gallina d’oro e i suoi pulcini della regina Teodolinda.

Ben tre le repliche del Curiosity, il quiz nato… per gioco da un’idea di Riccardo Cogliati e diventato un happening ormai imperdibile del Beolco Fest, complici anche le ambitissime T-shirt messe in palio per i vincitori.

Gran finale poi in serata con il concerto a cura di Post Office, trio musicale composto da Filippo Gatti alla voce, Massimo Deo alla chitarra acustica e cori e Tobia Galimberti al piano elettrico, tastiere e cori, con un viaggio musicale nella musica d’autore che ha fatto cantare e ballare tutta la piazza, contagiando i presenti con la voglia di divertirsi e far festa.

Prossimo appuntamento venerdì 15 luglio alle 21, sempre in piazzetta, con “Parole, parole, parole!”, giro del mondo e attorno alla musica di tutti i tempi con protagonisti due cori polifonici, Locomovette in rewind e Skyline six.

Il Beolco Fest rientra nella più ampia rassegna Teatro in Corte, finanziata dalla Fondazione del Lecchese onlus e dai Comuni di Olgiate e Cernusco, paese dove venerdì sera si è tenuto lo spettacolo “Nel ventre” di e con Stefano Panzeri. Un monologo avvincente ed emozionante che ha permesso al pubblico presente di entrare nel cavallo di Troia, tra il destino e le angosce dei personaggi di Omero, eroi soli in compagnia di paure.

