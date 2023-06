Olgiate, un successo il corso di italiano per stranieri: consegnati gli attestati

La cerimonia si è tenuta questa mattina, martedì, in sala consiliare

Quaranta gli iscritti al corso di italiano suddivisi in due livelli, principiante ed avanzato: le lezioni prevedevano la presenza di una baby sitter per facilitare la partecipazione delle donne

OLGIATE – Hanno ricevuto l’attestato di partecipazione direttamente dal sindaco Giovanni Bernocco che si è congratulato con loro per l’impegno, la costanza e la dedizione profusa in questi mesi. Si è svolta questa mattina, martedì, in sala consiliare la cerimonia che ha sancito la conclusione del corso di italiano per stranieri, promosso dall’amministrazione comunale insieme al Cpia, centro provinciale istruzione adulti di Lecco.

Una quarantina gli iscritti alla seconda edizione dell’iniziativa, che si è tenuta nei locali di via Canova ed è stata articolata su due livelli, l’A1 per i principianti e l’A2 per le persone con già una buona padronanza dell’italiano.

“Siamo molto orgogliosi di questo corso che ha soddisfatto un’esigenza sentita e diffusa nella popolazione straniera” puntualizza la consigliera Giovanna Fumagalli Biollo, in prima fila nella promozione del progetto che, al fianco degli insegnanti di italiano del CPIA Lucia Zocchi e Antonio Viscardini, ha anche previsto la presenza di una baby sitter, Io Mame Amy, per facilitare la frequenza anche di genitori con bambini in fascia prescolare.

Non meno importante la partecipazione dei volontari Paola Agostoni, Annalisa Baroni, Angela Cantù, Teresa Liverani, Fausto Personeni e Marialina Sandionigi, insieme alla mediatrice culturale Amira Abdallah, che hanno reso possibile seguire la classe rispondendo alle diverse esigenze emerse durante le lezioni.

Presente questa mattina alla cerimonia, a cui hanno partecipato i 22 iscritti al corso livello A1 (21 donne e un uomo), anche il referente del CPIA di Lecco Massimo Brambilla che si è congratulato con gli iscritti per l’impegno profuso e con l’amministrazione comunale per l’ottimo supporto fornito.