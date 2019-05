La decima edizione della kermesse sanzenese è in programma dal 6 al 9 giugno: sarà una Sbiellata plastic free

Posate, bicchieri e piatti saranno in materiale bio: superato anche lo scoglio delle bottigliette d’acqua grazie alle borracce che diventeranno il gadget dell’edizione 2019

OLGIATE MOLGORA – L’idea è venuta a due ragazze, Alice Rigamonti e Verdiana Leoni. Sono state loro che con determinazione e caparbia hanno convinto l’intero staff che si poteva dare vita a una Sbiellata plastic free. E così la decima edizione della mitica festa ospitata all’area Nava di San Zeno si contraddistinguerà per un’attenzione all’ambiente e all’utilizzo consapevole delle risorse. Già veicolo importante di aggregazione e beneficenza (gli incassi sono destinati alla Nostra Famiglia di Bosisio e alla realizzazione di pozzi in Africa nella missione di suor Alma Comi), la Sbiellata diventerà ora un esempio di come sia possibile organizzare una manifestazione che richiama ogni sera migliaia di persone tenendo d’occhio anche l’ambiente.

La collaborazione con Simbio

Il tutto grazie alla collaborazione con l’associazione Simbio, sistemi innovativi di mantenimento della biodiversità, con sede a Santa Maria Hoè e un bacino di intervento molto più diffuso. “Con molto piacere possiamo dire che altre feste della zona sceglieranno l’opzione plastic free – ha puntualizzato a nome di Simbio Giovanni Balestrini -. E’ bello che si sia creata questa rete con l’obiettivo di ridurre il consumo di plastica, materiale che rappresenta un grandissimo problema per i nostri mari. Ora bisognerà vedere i risultati. Ci tengo anche a precisare che la nostra attività mira a contrastare l’utilizzo usa e getta della plastica, non ha come mission il rifiuto della plastica tout court. E’ il modo con cui la usiamo che non va bene”.

All’area Nava dal 6 al 9 giugno

Dal 6 al 9 giugno, durante la Sbiellata, forchette, coltelli, cucchiai, piatti da portata e da pizza, ma anche vaschette per le patatine, cartucce, bicchieri del caffè e quelli della birra, saranno tutti in materiale biodegradabile. Una scelta che ha fatto inevitabilmente lievitare i costi: “Abbiamo calcolato un incremento del triplo dei costi – ha puntualizzato Luca Brusadelli a nome di tutto lo staff durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri in sala consiliare a Olgiate – . Ma possiamo già dire che per il pubblico il costo del menù non aumenterà”.

Raccolta fondi su gofundme

Convinti che il tema del rispetto dell’ambiente debba coinvolgere tutti, gli organizzatori hanno promosso una campagna di crowdfounding, dove è possibile effettuare delle donazioni per ammortizzare il costo di questo progetto plastic free. Originale il motto coniato da Paolo Cagliani con tanto di cartello che ricorda la battaglia ambientalista di Greta: “Less plastic, more beer”.

La campagna, attiva già da alcuni giorni sul sito gofoundme https://www.gofundme.com/f/sbiellata-less-plastic-more-beer, ha permesso di raccogliere già 720 euro, donati da 37 persone. “Ci teniamo a sottolineare che siamo riusciti a organizzare una manifestazione interamente plastic free, superando anche lo scoglio rappresentato dalle bottiglie dell’acqua”.

Al posto delle bottigliette le borracce con il logo della Sbiellata

In commercio infatti non ci sono bottiglie biodegradabili perché non è stato ancora prodotto un tappo bio. “Quelli sperimentati finora non resistono alla pressione dell’acqua. Siamo anche convinti che se ci fosse tanta domanda, verrebbe trovata prima o poi una risposta a questo problema”. Per ora i ragazzi della Sbiellata hanno trovato il loro piano b. “Metteremo in vendita delle borracce attraverso cui sarà possibile fare il rifornimento dell’acqua”. Le borracce saranno il gadget dell’edizione 2019 della Sbiellata e diventeranno, di fatto, un po’ il simbolo di questa manifestazione plastic free, tanto che verranno regalate a chi farà una donazione generosa attraverso la piattaforma del crowdfounding.

Patrocinio oneroso da parte dell’amministrazione: “Ottima iniziativa”

Anche l’amministrazione comunale ha sposato la bontà di questa iniziativa, concedendo il patrocinio oneroso. Il sindaco Giovanni Battista Bernocco ha parlato di una bella sorpresa. “Ormai diamo tutti per scontato l’utilizzo della plastica. Lo dico anche da imprenditore che grazie a voi mi sono interrogato sull’utilizzo che facciamo di questo materiale. Certo, questo sarà una piccola goccia nell’oceano, ma è un primo importante passo”. Soddisfatto anche Matteo Fratangeli, assessore all’ambiente: “Abbiamo aderito a questa manifestazione con entusiasmo. E ci è sembrato doveroso e scontato dare il patrocinio. La Sbiellata è una perla del territorio ed è diventato un po’ il simbolo di Olgiate. Ci fa piacere che ora lanci un messaggio così forte”. A dimostrazione dell’importanza della sensibilizzazione al plastic free il 23 maggio si terrà una conferenza sulla plastica monouso.