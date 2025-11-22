“Ora Basta”, a Merate gli uomini sfilano contro la violenza sulle donne

In mattinata, in centro città, si è svolto il flash mob

All’appuntamento hanno partecipato alcune classi dell’Istituto Viganò e del Liceo Agnesi

MERATE – Nella mattinata di oggi, sabato 22 novembre a Merate, si è svolto il flash mob del gruppo “Ora Basta”, che riunisce una rete di associazioni, organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.

Quest’anno solo gli uomini hanno sfilato dal Castello Prinetti fino a Piazza degli Eroi dove c’erano le studentesse degli istituti superiori. All’appuntamento hanno partecipato, infatti, alcune classi dell’Istituto Viganò e del Liceo Agnesi: gli studenti hanno sfilato insieme agli uomini, mentre le studentesse li hanno attesi in piazza.

La sfilata è stata accompagnata dal rullo dei tamburi e si è conclusa al grido di Ora Basta e fischi. Alla sfilata ha partecipato anche il sindaco Mattia Salvioni.