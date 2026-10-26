Orientalamente fa tappa al Viganò di Merate: riflettori anche su Innovation Labs

L’incontro di Orientalamente si è tenuto giovedì scorso, 22 ottobre

L’open day del Viganò è in programma il 5 novembre

MERATE – Scegliere la scuola superiore significa iniziare a costruire il proprio futuro, mettendo in relazione attitudini personali, offerta formativa e prospettive professionali. È stato questo il filo conduttore della serata di Orientalamente 2026 ospitata giovedì 22 ottobre dall’Istituto Viganò di Merate, nell’ambito degli incontri promossi dalla Provincia di Lecco insieme all’Ufficio scolastico territoriale per accompagnare studenti e famiglie nella scelta dopo la terza media.

L’incontro ha offerto l’occasione per approfondire diversi aspetti dell’orientamento scolastico: dal ruolo dei genitori nel percorso decisionale all’offerta formativa presente sul territorio, fino alle competenze richieste dalle imprese e al rapporto tra scuola, lavoro e prospettive future. La serata si è conclusa con uno spazio dedicato alle domande del pubblico e al confronto con i relatori, espressione del mondo educativo, scolastico e professionale.

Tra gli elementi che hanno caratterizzato l’appuntamento anche la presentazione, attraverso materiali informativi distribuiti all’ingresso, del progetto degli Innovation Labs: nel suo saluto iniziale, la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, ha dedicato un passaggio proprio all’iniziativa, sottolineandone l’importanza.

Per chi desidera approfondire il progetto, nelle prossime settimane saranno raccontati i suoi sviluppi, dal cantiere dei laboratori alle attività già avviate nelle classi.

Un’ulteriore occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto Viganò e il progetto sarà l’Open Day in programma giovedì 5 novembre.