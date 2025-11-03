Orientamento scolastico, i giovedì della rassegna: oltre cento persone all’incontro a Merate

Prossimo e ultimo appuntamento giovedì 6 novembre alle 20 nell’aula magna dell’Istituto Marco Polo di Colico

A confronto esperti sul tema della scelta scolastica e formativa dopo la scuola secondaria di primo grado

MERATE – Oltre 100 tra genitori e studenti di terza media hanno preso parte giovedì scorso, 30 ottobre, alla terza serata del ciclo di incontri I giovedì della rassegna – Le famiglie incontrano l’orientamento scolastico, iniziativa promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e la scuola capofila per l’orientamento scolastico, Istituto comprensivo Lecco 1 – Falcone e Borsellino.

L’incontro, promosso, nell’aula magna dell’Istituto Viganò di Merate, ha visto protagonisti esperti sul tema della scelta scolastica e formativa dopo la scuola secondaria di primo grado, anche in relazione all’inclusività e agli sbocchi lavorativi nel futuro mondo del lavoro.

Sono intervenuti Antonio Leonardo Pasquini, consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale; Antonella Cassinelli, pedagogista esperta di orientamento scolastico; Raffaele Cesana e Paolo Mauri, funzionari dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco referenti per l’orientamento e l’inclusività; Luisa Brignoli, coordinatrice del Cpf Enaip di Monticello Brianza; Marco Gennuso, referente per l’orientamento del Cfp Enaip di Lecco; Dino Gariboldi, tecnologo utensili e referente formazione tecnica della Torneria Alfredo Colombo di Verderio, Susanna Panariti e Sonia Corti, servizio Collocamento disabili e fasce deboli e servizio Lavoro e Centri per l’Impiego della Provincia di Lecco.

Ultimo incontro giovedì 6 novembre alle 20 nell’aula magna dell’Istituto Marco Polo di Colico.