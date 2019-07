Osnago, 100mila euro per l’illuminazione del campo da calcio di via Gorizia

Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata una variazione al bilancio per finanziare diverse opere

Tra gli interventi anche la riqualificazione del centro di raccolta di rifiuti, condiviso con Cernusco: il progetto definitivo sarà pronto per fine agosto

OSNAGO – Dal campo di calcio alla palestra delle scuole elementari, passando per la piattaforma ecologica, le asfaltature e gli arredi urbani. Sono molti gli interventi finanziati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Brivio grazie alla variazione al bilancio approvata settimana scorsa durante l’ultimo consiglio comunale.

L’amministrazione comunale ha deciso infatti di destinare i 130mila euro dell’avanzo di bilancio e altri contributi esterni alla realizzazione di alcune opere richieste da cittadini e associazioni.

Una variazione al bilancio importante

E’ lo stesso primo cittadino a precisare gli interventi previsti. “Abbiamo stanziato 100mila euro per l’illuminazione del campo da calcio di via Gorizia. Si tratta del primo di una serie di lavori previsti nel tempo, tra cui ci saranno anche la riqualificazione delle tribune e della palazzina degli spogliatoi”.

35.500 euro andranno a finanziare l’efficientamento energetico della palestra delle scuole elementari mentre 12mila euro serviranno per l’intervento di messa in sicurezza e manutenzione del plesso con particolar riferimento alle prove di carico per il tunnel di connessione tra il vecchio e il nuovo edificio della scuola. Il Comune ha stanziato ulteriori 10mila euro per il completamento dei lavori di asfaltatura di via della Tecnica e 11.550 euro per l’installazione del guard rail in legno alla discesa del Besteck.

57mila euro per la piattaforma ecologica in comproprietà con Cernusco

Non meno importanti i 57mila euro messi a bilancio per la riqualificazione del centro di raccolta rifiuti in comune con Cernusco. Di questa somma, 7mila euro è relativa all’acquisizione dell’area formalmente di proprietà del Comune di Merate.

Un punto, quello del centro di raccolta e differenziazione dei rifiuti, toccato lunedì sera anche in Consiglio comunale a Cernusco con l’assessore Alvaro Pelà chiamato a rendicontare sullo status quo.

“Siamo nella fase di progettazione dell’intervento, che si concluderà entro agosto. L’intervento prevede la riqualificazione degli accessi che sarà possibile con la Crs, con controllo centralizzato via internet. Non solo, ma è previsto il rifacimento completo della recinzione e la messa a norma dei cassoni di contenimento dei rifiuti e degli scarichi idrici. Non meno importante il ripristino dell’illuminazione e la videosorveglianza collegata ai nostri uffici di Polizia Locale. La proprietà dell’area e il finanziamento di tutti gli interventi saranno divisi tra i comuni di Osnago e Cernusco”.