Osnago: 116 persone aiutate, nel 2022, con Adotta una famiglia

L’iniziativa di contrasto alla povertà, Adotta una famiglia, è giunta al dodicesimo anno di attività

Riattivati in presenza gli sportelli Collavoriamo e “Da studente a studente”

OSNAGO – Ben 116 persone aiutate, con sussidi economici o fornitura di beni alimentari. E i progetti “Da studente a studente” e “Collavoriamo” tornati a operare in presenza. È il bilancio 2022 di “Adotta una Famiglia”, programma di contrasto della povertà giunto al 12° anno di attività e sostenuto da Comune e Parrocchia di Osnago.

Un’iniziativa sviluppata su diversi fronti, rispondendo anche a bisogni inediti, creati negli ultimi anni a livello locale come riflesso di emergenze globali come la pandemia da Covid 19, la crisi energetica e inflattiva acuita dalla guerra in Ucraina, ma anche la diffusione di forme di lavoro povero, scarsamente retribuito.

In cabina di regia, per esaminare le richieste di aiuto e decidere l’uso delle risorse economiche, rese disponibili da numerosi donatori privati e da alcuni importanti finanziamenti, una commissione formata dall’assessore al Welfare del Comune di Osnago, dall’assistente sociale e da due rappresentanti dell’associazione parrocchiale di volontariato Il Pellicano e della Parrocchia.

Nel 2022 il programma Adotta una famiglia ha registrato entrate per poco più di 10mila euro e disposto uscite per 12.779 euro, ammortizzando il delta negativo con i fondi residui degli anni precedenti. In particolar modo le spese hanno riguardato sussidi economici a famiglie in povertà, microcrediti e spese per emergenze abitative.

19 le famiglie aiutate (39 adulti e 15 minori), di cui il 93% extracomunitarie con risorse erogate per il pagamento di utenze, spese per la casa, farmacia, alimentazione e scolastiche. Una quota significativa di fondi si sono trasformati in buoni spesa famiglia, erogati a chi vive situazioni di disagio economico ed esegue volontariamente lavori di pulizia o di manutenzione in ambienti comunitari (516 ore erogate alla comunità come lavoro di volontariato).

Sono state 32 le famiglie aiutate grazie alle raccolte alimentari in paese e agli alimenti forniti da Agea e Banco alimentare per un controvalore di 2035 euro di alimenti e 3080 euro in offerte in denaro. 18 invece i volontari coinvolti.

Sono state invece 30 le borse alimenti preparate e distribuiti dai volontari Caritas, Io per Osnago e Progetto Osnago. Non solo. Grazie a un finanziamento del Comune di Osnago, Adotta una famiglia ha distribuito alle famiglie beneficiare delle borse alimentari anche 348 buoni spesa Esselunga del valore di 25 euro ciascuno.

Per quanto riguarda invece lo sportello Collavoriamo, riaperto in presenza nel 2022 nei locali della Locanda del Samaritano, l’attività si è concentrata sull’aggiornamento di curriculum (13), richieste di lavoro (7) e aiuto nell’avvio di tirocini nell’aziende locali (4). Sempre alla Locanda del Samaritano, da ottobre, nell’ambito del progetto “Da studente a studente”, tre studenti senior stanno aiutando 10 studenti junior ricevendo buoni per acquisti legati ai loro studi universitari.

L’attività Adotta una famiglia non si arresta nemmeno nel 2023. La raccolta mensile di alimenti, che viene solitamente svolta ogni primo sabato del mese in piazza Vittorio Emanuele (davanti alla Chiesa), a maggio avrà invece luogo, sabato 6 dalle 8.30 alle 20, davanti alla Conad di piazzetta Gutenberg.

La raccolta di maggio rientra infatti nell’iniziativa “Dona una spesa”, concordata tra Centro Servizi Volontariato Lecco e Conad CentroNord. Conad distribuirà 60 mila euro in tessere alimentari in proporzione ai chilogrammi di alimenti raccolti in ogni punto vendita; in provincia di Lecco saranno 8, tra cui appunto Osnago.