Osnago, 15mila euro di aiuti nel 2019 grazie al progetto Adotta una famiglia

Il 6 febbraio in sala civica un incontro per parlare del welfare di comunità

Sono state 67 le persone aiutate nel 2019 grazie al programma portato avanti da diversi anni da Parrocchia e Comune

OSNAGO – Sussidi economici alle famiglie in povertà per 11mila euro, contributi per il progetto “Da studente a studente” (circa 3.500 euro) e borse sociali per 504 euro. Sono numeri importanti quelli del programma Adotta una famiglia (A1F), promosso da 9 anni da Comune e parrocchia per fare fronte ai bisogni sociali più acuti che emergono nella comunità.

L’iniziativa ha dispiegato, anche nel 2019, una pluralità di azioni di contrasto alla povertà, di carattere monetario e non monetario; gli aiuti sono “vigilati’ e concordati da una commissione (autentica cabina di regia dell’iniziativa) formata dall’assessore ai servizi sociali e dall’assistente sociale del comune di Osnago e da due rappresentanti dell’associazione parrocchiale di volontariato “Il Pellicano”.

Le azioni di Adotta una famiglia integrano e completano il welfare “ufficiale”, consentono un significativo apporto di risorse private (sotto forma di donazioni in denaro e in alimenti di prima necessità), consolidano relazioni di solidarietà all’interno della comunità e si evolvono al mutare dei bisogni: una forma spontanea, ma ormai strutturata di “welfare di comunità”, tema che sarà al centro di un importante momento di riflessione, a Osnago, su iniziativa del comune, nella serata di giovedì 6 febbraio. L’incontro, in programma alle 20.45 nella sala civica Pertini, vedrà protagonisti, in qualità di relatori, Marco Brunod, sociologo docente all’università Milano Bicocca e Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione comunitaria del Lecchese. Il primo dovrà parlare nello specifico del welfare di comunità mentre il secondo analizzerà alleanze e risorse dei fondi di comunità. L’obiettivo, portato avanti anche dal progetto osnaghese, è quello di costruire coesione attraverso la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e volontariato.

Dal punto di vista economico, il bilancio del programma ha registrato entrate per 15.614,01 euro e disposto uscite per 15.199,82 euro con spese per i sussidi economici alle famiglie in povertà 11.393,54 euro, il progetto “Da studente a studente” 3.580,07 euro e le borse sociali sport 504,17 euro. 17 le famiglie (67 persone, tra cui 24 minori) aiutate nel 2019, di cui 5 comunitarie (per complessive 15 persone) e 12 extracomunitarie (per complessive 52 persone). Le risorse erogate sono servite per il pagamento di utenze (4.950,29 euro), spese casa (4.309,13 euro), spese farmacia per minori 0-14 anni (379,11 euro) e spese varie (alimentari, trasporto e mensa scolastici, corsi di formazione per disoccupati, per 1.755,01 euro totali).

Una componente significativa (5.480 euro) delle uscite per spese casa, utenze e trasporto scolastico è stata erogata con i buoni spesa-famiglia, strumento introdotto nel 2017, che unisce l’aiuto economico a un vantaggio per la comunità: i buoni vengono infatti erogati a chi vive situazioni di particolare disagio economico (lsee inferiore a 6 mila euro, presenza di minori, ecc) ed esegue volontariamente lavori di pulizia o di manutenzione in ambienti comunitari (oratorio, sala cinema, scuola dell’infanzia, ecc).

Nel 2019 sono stati inoltre restituiti dai beneficiari 225 euro che erano stati prestati, sotto forma di microcredito, per il pagamento di utenze.

Raccolta e distribuzione di aiuti alimentari

Grazie alle raccolte mensili e agli alimenti forniti da Agea e Banco Alimentare, nel 2019 sono state aiutate 28 famiglie (13 comunitarie e 15 extracomunitarie), per un totale di 102 persone.

Nel 2019 la raccolta mensile dei beni alimentari, una delle due iniziative “storiche” di Adotta una famiglia, iniziata con la collaborazione di Coop Lombardia nel 2011, non ha risentito del cambio di localizzazione e modalità. Dopo il diniego del punto vendita Conad di piazza Gutenberg, che a fine 2018 decise di non ospitare più l’attività, la raccolta di beni alimentari di prima necessità a lunga conservazione (pasta, riso, farina, latte, caffè, biscotti, zucchero, pelati, tonno, olio, dadi e altri alimenti conservabili) viene svolta il primo sabato di ogni mese in piazza Vittorio Emanuele. Nel 2019 sono state effettuate 1O raccolte: grazie all’opera di 27 volontari sono stati ottenuti alimenti e donazioni, per un controvalore di 7.267,50 euro.

Da dicembre, alle raccolte si sono aggiunti 3 raccoglitori in altrettanti punti del paese (biblioteca civica, panetteria Bonanomi e circolo Arei). La collaborazione con Conad è peraltro continuata, con la possibilità

– per i clienti del punto vendita – di donare ad A 1F i punti guadagnati con gli acquisti, convertiti in buoni­ spesa, attraverso i quali i volontari acquistano prodotti che via via si rendono necessari.

Progetto “Da studente a studente”

L’attività (sviluppatasi da gennaio a maggio e ripresa a metà ottobre) attualmente vede impegnati 5 adulti, che si alternano su 4 pomeriggi per aiutare direttamente nello studio 3 studenti delle superiori e per garantire assistenza a 5 studenti universitari (senior), i quali a loro volta aiutano altri 7 studenti delle medie e 1 delle superiori Junior) a superare le difficoltà che incontrano nello studio.

Gli studenti junior sono segnalati dagli insegnanti delle scuole e provengono da famiglie a basso reddito. Gli studenti senior ricevono buoni spesa per ogni lezione effettuata: possono utilizzarli per pagare spese relative alla loro frequenza all’università. Nel 2019 sono stati spesi 1.848,20 euro per trasporto treno-Atm, 328,20 euro per tasse scolastiche, 1.403,67 euro per libri e altre attrezzature necessarie per lo studio universitario.

Borse sociali sport

Novità introdotta nel 2018, vi collaborano le società sportive Audace (calcio) e Cpo (pallavolo): le borse sociali sport erogate per la stagione 2019-’20 contribuiscono a pagare l’iscrizione di 9 minori alle attività sportive, veicolo di inclusione sociale. Il meccanismo prevede la responsabilizzazione delle famiglie beneficiarie, tenute a compartecipare alle spese.

Sportello “Incontralavoro”

Lo sportello è ospitato in un locale del comune ed è gestito da Collavoriamo, gruppo di volontari dell’associazione Il Pellicano. Nel triennio 2016-2019, ha aiutato 153 persone nella ricerca di un lavoro, tramite segnalazioni dirette, mediante la redazione del curriculum vitae, con il supporto all’utilizzo delle risorse del web (tra cui la pagina Facebook di Collavoriamo, su cui vengono postate regolarmente le offerte di lavoro più interessanti del territorio). Durante il triennio, 74 degli utenti dello sportello hanno trovato lavoro.

Nel 2019, lo sportello ha supportato 5 persone nell’ottenere un tirocinio con il Fondo Famiglia Lavoro della Caritas Ambrosiana.

Mercatino “Libera i libri”

Nel 2019 è proseguito anche il mercatino dei libri scolastici usati “Libera i libri”, pensato per aiutare le famiglie in difficoltà a contenere le spese scolastiche.

Per chi vuole contattare lo spoertello “Incontralavoro”

• piazza Dante 2, Osnago: sabato ore 15-17

• tel. 347.1060961 – collavoriamo@gmail.com – www.facebook.com/collavoriamo

• Collavoriamo è sempre alla ricerca di privati, artigiani e aziende che offrano lavoro… ma anche di volontari!

Per chi vuole fare donazioni ad Adotta una famiglia

intestare a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA

Iban lT41 D0521651650 000000030548

Bic/Swift BPCVIT2S

L’offerta può essere messa in deduzione nella dichiarazione dei redditi. A tal fine è necessario richiedere la ricevuta della donazione a:

• tel. 347.1060961