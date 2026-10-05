Osnago, a Spazio Aperto il Tè filosofico con Laura Campanello

Il primo incontro si è tenuto giovedì scorso e ha approfondito la tematica del “ricominciare”

Sono tante le attività proposte da Spazio Aperto a Osnago

OSNAGO – Primo appuntamento del Tè filosofico in compagnia di Laura Campanello giovedì scorso, 1° ottobre, a Spazio Aperto. La serata si è focalizzata sulla tematica del “ricominciare”, valutandone le varie accezioni, dalla necessità di ricostruzione dopo una crisi, allo sguardo curioso dei nuovi inizi che richiama lo stupore dell’infanzia, per focalizzarsi poi sulla ciclicità della vita e in particolare sul passaggio alla pensione.

“Gli approfondimenti sono stati tanti: si è parlato del silenzio prima dell’inizio, quel momento di potenza e aspettativa che oscilla tra meraviglia e terrore, del ruolo fondamentale della consapevolezza e della scelta, dell’importanza di decongestionare la vista dalle abitudini imposte e di rimuovere il superfluo per fare spazio al nuovo- fanno sapere gli organizzatori -. Sono anche stati proposti degli esercizi pratici da fare sul momento come a casa”.

Il concetto del Tè filosofico nasce dai caffè filosofici europei focalizzati sul favorire il pensiero critico e il dialogo approfondito: visto l’orario serale gli organizzatori hanno optato per un tè, promuovendo un evento che mira a superare le opinioni superficiali per ricercare le ragioni più profonde delle proprie istanze.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 5 novembre e sarà incentrato sul ricordo e la commemorazione dei defunti.

Da segnalare, nella ricca e variegata programmazione di Spazio Aperto, anche altri appuntamenti, calendarizzati per questa settimana. Mercoledì 7 ottobre alle 20.45 riparte il ciclo Spazio Donna, con una serata dedicata a: “I viaggi nell’anima- I tarocchi di Marsiglia come specchio di sé e strumento di crescita personale”. La serata sarà condotta da Titti, insegnante di yoga con formazione in tarologia.

Venerdì 9 ottobre alle 18.30 verrà invece inaugurata la mostra intitolata “Quello che ho scelto di guardare”: l’allestimento propone un viaggio nelle opere di Laura Beatrice Gerlini, artista poliedrica, sfrutta tecniche diverse come strumento di ricerca e introspezione, creando opere che sfumano il confine tra figurazione e astrazione. Orari di apertura della mostra: sabato 10 e domenica 11 ottobre – 10 -12.30, 16 -19; sabato 17 ottobre: 16-19; domenica 18 ottobre: 10-12.30, 16-19.

Sono state implementate anche le attività dello Spazio Famiglie 0-3 con appuntamento lunedì 5 ottobre, giovedì 8 ottobre e venerdì 9 ottobre riservati ai più piccoli.