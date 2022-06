Osnago: action painting in piazza con i bimbi sulle orme di Pollock

Successo per il laboratorio artistico promosso ieri, domenica, in piazza della Pace

I bambini hanno colorato utilizzando la tecnica del drippling: l’iniziativa rientra nella programmazione dell’Estate per gioco

OSNAGO – Rametti di legno e spighe di grano usati come pennelli per dare sfogo alla libertà d’espressione e dipingere, di mille colori, i maxi fogli e i teli posizionati per terra. Ha puntato e saputo cogliere la creatività e la fantasia dei più piccoli il laboratorio di action painting promosso domenica in piazza della Pace nell’ambito delle iniziative di Estate per gioco, tradizionale kermesse estiva promossa dall’amministrazione comunale.

Riproposto dopo il grande successo raccolto l’anno scorso quando l’iniziativa, suggerita dalla scuola materna era stata fatta propria dalla consulta, il laboratorio ha visto protagonisti diverse decine di bambini che si sono lasciati subito catturare dal fascino dell’arte coniata da Jackson Pollock.

E così i bastoncini di legno e i rametti di spighe si sono trasformati in bacchette magiche per riempire di colore, fantasia e vivacità, attraverso le tecniche del drippling, i fogli e i teli stesi per terra.

Una volta terminato il processo creativo (esteso inevitabilmente anche ai vestiti, riempiti di macchie di colore), le opere d’arte sono state messe ad asciugare sotto l’ulivo piantato nella grande aiuola al centro della piazza. Presenti alla riuscita iniziativa anche il sindaco Paolo Brivio, l’assessore Felice Rocca e il consigliere di opposizione Marco Riva.

