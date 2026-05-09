Osnago, Adotta una Famiglia aderisce a “Dona una spesa” di Conad

Appuntamento sabato 16 maggio davanti alla Conad

La raccolta di maggio rientra infatti nell’iniziativa “Dona una spesa”

OSNAGO – La raccolta mensile di alimenti in favore delle persone osnaghesi in difficoltà questo mese cambia sede: i volontari di Adotta una famiglia saranno sabato 16 maggio dalle 9 alle 19:30, davanti alla Conad di piazzetta Gutenberg/via Marconi.

La raccolta di maggio rientra infatti nell’iniziativa “Dona una spesa” concordata tra Centro Servizi Volontariato Lecco e Conad CentroNord.

“Raccoglieremo alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa – fanno sapere i volontari -. Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare e all’iniziativa provinciale Save the Food”.