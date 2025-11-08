Osnago: Adotta una famiglia aderisce alla giornata della colletta alimentare

L’iniziativa si terrà sabato 15 novembre davanti al supermercato Conad di Osnago

Saranno presenti i volontari di Adotta una famiglia

OSNAGO – Adotta una Famiglia aderisce alla giornata nazionale della Colletta Alimentare che si terrà sabato 15 novembre 2025. I volontari, riconoscibili dalle pettorine arancioni del Banco Alimentare, saranno davanti al punto vendita Conad City di Osnago dalle 9 alle 19.30, distribuendo apposite borse di plastica in cui riporre gli alimenti da donare e distribuiranno materiale informativo.

Sono particolarmente richiesti, su indicazione del Banco Alimentare che organizza l’iniziativa, i seguenti prodotti: olio (di oliva e di semi), riso e pasta, legumi e verdure in scatola, tonno e carne in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, prodotti per l’infanzia (omogeneizzati e pappe), prodotti per la colazione (biscotti, fette biscottate, marmellate, caffè) e prodotti per l’igiene personale e della casa.

“Ringraziamo sin d’ora chi vorrà contribuire: se siamo in tanti si può fare molto con poco” concludono gli organizzatori.