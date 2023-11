Osnago: Adotta una Famiglia al Conad in occasione della Colletta alimentare

L’appuntamento per l’intera giornata di oggi, sabato 18 novembre

L’iniziativa è promossa in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare

OSNAGO – Si terrà oggi, sabato 18 novembre, fino alle 20 la raccolta di beni alimentari promossa da Adotta una famiglia davanti al punto vendita Conad City di Osnago.

L’iniziativa viene promossa in occasione della giornata nazionale della Colletta alimentare, che coinvolgerà circa 14 mila supermercati in tutta Italia, presso i quali si potrà donare la spesa per persone in difficoltà e in povertà.

Banco Alimentare – che organizza la Colletta – richiede in particolare i seguenti prodotti: olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia.

I volontari di Adotta una Famiglia saranno riconoscibili dalle pettorine arancioni del Banco Alimentare e distribuiranno apposite borse di plastica in cui riporre gli alimenti da donare.

I beni alimentari raccolti serviranno a sostenere le distribuzioni di Adotta una Famiglia.